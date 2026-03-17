भारत के कंज्यूमर मार्केट में नकली सामान अभी भी गहराई से जमे हुए हैं। ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (Aspa) और क्रिसिल की तरफ से मिलकर जारी की गई ‘स्टेट ऑफ काउंटरफीटिंग इन इंडिया 2025’ रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 35% शहरी कंज्यूमर ने बताया कि पिछले साल उन्हें नकली प्रोडक्ट मिले।

TAF कनेक्ट 2026 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लॉन्च की गई इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दस में से लगभग नौ शहरी कंज्यूमर (लगभग 89%) ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार नकली प्रोडक्ट खरीदा है।

नौ बड़े शहरों (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर और इंदौर) में 1639 जवाब देने वालों के सर्वे के आधार पर यह स्टडी फार्मास्यूटिकल्स, FMCG, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, कपड़े, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एग्रो-प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स में नकली सामानों के बढ़ते खतरे को दिखाती है।

कंज्यूमर्स का अनुमान है कि लोकल मार्केट में मिलने वाले लगभग 29% प्रोडक्ट नकली हो सकते हैं, जबकि 74% का मानना ​​है कि पिछले एक साल में उनके इलाके में नकली सामान के मामले बढ़े हैं।

क्रिसिल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर अंजलि नाथवानी ने कहा, “सर्वे से एक जरूरी बात यह पता चली है कि 74% कंज्यूमर्स का मानना ​​है कि पिछले 12 महीनों में नकली सामान के मामले बढ़े हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि 93% कंज्यूमर्स को लगता है कि और ज़्यादा जागरूकता कैंपेन की जरूरत है, भले ही दो-तिहाई लोग नकली प्रोडक्ट की पहचान करने में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं।”

ये सेक्टर है सबसे ज्यादा प्रभावित

– रिपोर्ट में कपड़ों को उन सेक्टर्स में से एक बताया गया है जिनमें नकली सामान का सबसे ज्यादा खतरा है। 31% कंज्यूमर्स ने कहा कि पिछले 12 महीनों में उन्हें नकली कपड़े मिले या उन्होंने उन्हें खरीदा।

– लगभग 27% जवाब देने वालों ने कहा कि पिछले साल उन्हें पैकेज्ड फ़ूड, पर्सनल केयर आइटम और घरेलू प्रोडक्ट जैसे नकली FMCG प्रोडक्ट मिले।

– 22% कस्टमर्स ने नकली ऑटोमोटिव पार्ट्स की रिपोर्ट की।

– कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेगमेंट में भी नकली प्रोडक्ट्स का खतरा बढ़ रहा है। लगभग 18% जवाब देने वालों ने इस कैटेगरी में नकली प्रोडक्ट मिलने की बात कही और आधी से ज्यादा ऐसी खरीदारी ऑनलाइन चैनल के जरिए हुई।

– रिपोर्ट का अनुमान है कि नकली दवाएं मार्केट का लगभग 28% हिस्सा हैं।

– खेती के सेक्टर में, 35% किसानों ने नकली एग्रो-प्रोडक्ट मिलने की बात कही, जबकि जवाब देने वालों का अनुमान है कि मार्केट में उपलब्ध लगभग 30% एग्रो-इनपुट नकली हो सकते हैं।

ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लगभग 53% नकली खरीदारी के लिए जिम्मेदार

रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लगभग 53% नकली खरीदारी के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे वे सबसे बड़े चैनल बन गए हैं।

हालांकि, कुछ प्रोडक्ट की बिक्री में ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट का दबदबा बना हुआ है। लोकल दुकानों से 75% नकली एग्रो-प्रोडक्ट की खरीदारी और 63% नकली दवा की बिक्री होती है।

एक अहम चैनल सोशल मीडिया भी बनता जा रहा है, खास तौर पर कपड़ों और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इन कैटेगरी में नकली खरीदारी का 46% और 35% हिस्सा इसी से आता है।

असली प्रोडक्ट के लिए ज्यादा रुपये देने को तैयार कंज्यूमर

नकली प्रोडक्ट असली चीजों की तुलना में लगभग 22% सस्ते माने जाते हैं, फिर भी सिर्फ 36% कंज्यूमर ने उन्हें खरीदने का मुख्य कारण कम कीमत बताया। कई खरीदार अब असली होने और प्रोडक्ट की सुरक्षा को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

औसतन कंज्यूमर ने कहा कि वे यह पक्का करने के लिए लगभग 9% ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं कि कोई प्रोडक्ट असली है। फार्मास्यूटिकल्स (12%) और एग्रो-प्रोडक्ट्स (14%) जैसी सेंसिटिव कैटेगरी में प्रीमियम देने की इच्छा ज्यादा है।

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