केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2026 से प्रभावी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) / महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की। 7वें वेतन आयोग के स्ट्रक्चर के तहत अलाउंस में 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 58% से 60% हो गया है।

अधिकतर कर्मचारियों के लिए, यह मुख्य बात है। लेकिन एक और जरूरी बात है जिस पर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया गया है। केंद्र ने उन कर्मचारियों के लिए भी डीए रेट में बदलाव किया है जो अभी भी 5वें और 6वें वेतन आयोग स्ट्रक्चर के तहत सैलरी या पेंशन ले रहे हैं। और उनके मामले में, बढ़ोतरी काफी ज्यादा है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, 6वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए डीए 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है।

इस बीच, 5वें वेतन आयोग के तहत आने वालों को अब 474% से बढ़कर 483% सैलरी मिलेगी। परसेंटेज के हिसाब से, इसका मतलब है कि 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए 5% की बढ़ोतरी और 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत आने वालों के लिए 9% की बढ़ोतरी, जो 7वें वेतन आयोग के तहत 2% की बढ़ोतरी से बहुत ज्यादा है।

अभी भी पुराने पे कमीशन पर क्यों हैं कर्मचारी?

इससे जाहिर है एक सवाल उठता है: अगर 7वें वेतन आयोग का टर्म 31 दिसंबर, 2025 को पूरा हो चुका है, तो कुछ कर्मचारी अभी भी पुराने पे स्ट्रक्चर के तहत सैलरी या पेंशन क्यों ले रहे हैं?

इसका जवाब इस बात में है कि अलग-अलग तरह के ऑर्गनाइजेशन में पे कमीशन की सिफारिशें कैसे लागू की जाती हैं।

सरकार से जुड़े सभी इंस्टीट्यूशन एक ही समय पर पे रिविजन नहीं अपनाते हैं। कई ऑटोनॉमस बॉडी, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और ग्रांट-इन-एड ऑर्गनाइज़ेशन केंद्र के पे कमीशन को देरी से फॉलो करते हैं, कभी-कभी इसमें महीनों या सालों भी लग जाते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन में कर्मचारी तब तक पुराने पे स्ट्रक्चर के तहत सैलरी लेते रह सकते हैं जब तक कि बदला हुआ सिस्टम फॉर्मली अपना नहीं लिया जाता।

पेंशन से जुड़ी मुश्किलें भी हैं। कुछ रिटायर लोग (खासकर जो 2006 या 2016 से पहले रिटायर हुए थे) उन्हें पेंशन रिविज़न में गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा है। कई मामलों में, फ़ॉर्मूला में बदलाव या मिनिमम पेंशन नियमों से जुड़े मुद्दों की वजह से झगड़े हुए हैं और कुछ मामलों पर अभी भी केस चल रहे हैं। इस वजह से, ये पेंशनर पुराने पे कमीशन फ्रेमवर्क के तहत ही काम कर रहे हैं।

एक और वजह नौकरी का नेचर है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और कैज़ुअल स्टाफ, जो रेगुलर पेरोल सिस्टम में नहीं आते हैं, उन्हें अक्सर पूरे पे कमीशन के फायदे नहीं मिलते हैं। इससे पुराने स्ट्रक्चर के साथ उनका जुड़ाव भी बना रह सकता है।

कौन हैं ये कर्मचारी?

इन कैटेगरी में मोटे तौर पर ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारी, ग्रांट-इन-एड इंस्टीट्यूशन के कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी और कुछ पेंशनर शामिल हैं जिनके मामले अभी भी पेंडिंग हैं। ये ग्रुप काफी छोटा लेकिन अहम हिस्सा हैं जो पहले के पे कमीशन फ्रेमवर्क के तहत ही चलते हैं।

पे कमीशन में डीए में बदलाव

1 जनवरी, 2026 से लागू होने वाले सबसे नए बदलाव से तीनों पे स्ट्रक्चर में बदलाव हुए हैं:

– 7वां वेतन आयोग: DA 58% से बढ़कर 60% हो गया

– 6वां वेतन आयोग: DA 257% से बढ़कर 262% हो गया

– 5वां वेतन आयोग: DA 474% से बढ़कर 483% हो गया

7वां केंद्रीय वेतन आयोग ज्यादातर लोगों (लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और लगभग 67 लाख पेंशनर) को कवर करता रहेगा।

आगे क्या होगा?

भले ही 7वें पे कमीशन ने दिसंबर 2025 में अपना 10 साल का टर्म पूरा कर लिया हो, लेकिन 8वें पे कमीशन के लागू होने तक DA कैलकुलेशन के लिए इसके फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता रहेगा। सरकार ने जस्टिस रंजना देसाई की चेयरमैनशिप में 8वें CPC पर काम शुरू कर दिया है।

एक बार नया पे कमीशन लागू हो जाने के बाद, मौजूदा डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाएगा और नए सिस्टम के तहत डीए कंपोनेंट ज़ीरो पर रीसेट हो जाएगा।

तब तक डीए साल में दो बार (जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर पीरियड के लिए) रिवाइज होता रहेगा। अगली बढ़ोतरी अक्टूबर 2026 के आसपास होने की उम्मीद है, जो शायद त्योहारों के मौसम से पहले होगी।

बड़ी तस्वीर

हालांकि 7वें पे कमीशन के तहत 2% DA बढ़ोतरी मामूली लग सकती है, लेकिन पूरी तस्वीर ज्यादा बारीक है। पुराने पे स्ट्रक्चर वाले कर्मचारियों को ज्यादा बढ़ोतरी मिल रही है और लागू करने की टाइमलाइन में अंतर से स्टाफ की अलग-अलग कैटेगरी में अंतर आ रहा है।

जैसे-जैसे 8वें वेतन आयोग की ओर बदलाव तेज होगा, इन अंतरों के कम होने की उम्मीद है। लेकिन अभी के लिए, भारत का सरकारी सैलरी सिस्टम पुराने और नए का मिक्स बना हुआ है, जिसमें हर रिवीजन थोड़ी अलग कहानी कहता है।

[डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) रिवीजन के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन और पब्लिक में मौजूद जानकारी पर आधारित है। डिटेल्स सिर्फ आम जानकारी के लिए हैं। असल सैलरी या पेंशन में बदलाव अलग-अलग सर्विस की शर्तों, डिपार्टमेंट के नियमों और लागू पे कमीशन स्ट्रक्चर के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। पढ़ने वालों को सलाह दी जाती है कि वे सही कैलकुलेशन और एलिजिबिलिटी के लिए ऑफिशियल सरकारी ऑर्डर देखें या अपने-अपने डिपार्टमेंट से सलाह लें।]

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