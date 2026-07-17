दुनिया में जब भी युद्ध, तनाव या सप्लाई चेन में रुकावट की खबर आती है, उसका असर भारत तक भी पहुंचता है। कई बार पेट्रोल महंगा हो जाता है, खाने के तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान की लागत पर असर पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया की घटनाओं का असर भारत पर इतना जल्दी क्यों दिखता है?

इसकी एक वजह यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम चीजों के लिए भारत आज भी आयात पर काफी हद तक निर्भर है। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में…

कच्चा तेल (Crude Oil)

भारत दुनिया के तेल आयातक देशों में तीसरे स्थान पर है, जो अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है। इससे पेट्रोल, डीजल, LPG, विमान ईंधन और माल ढुलाई की लागत प्रभावित होती है।

युद्ध या तनाव की वजह से तेल महंगा होने पर परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका असर कई सामानों की कीमतों पर पड़ सकता है।

खाद्य तेल (Edible Oil)

केंद्र सरकार के 29 जनवरी 2026 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की खाद्य तेल पर आयात निर्भरता 2023-24 में 56.25% रही। पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी तेल प्रमुख आयातित खाद्य तेल हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतों या सप्लाई में बदलाव का असर घरेलू बाजार और रसोई के बजट पर पड़ सकता है।

उर्वरक (Fertilizers)

भारत यूरिया का बड़ा उत्पादक है, लेकिन फॉस्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों के साथ-साथ उनके प्रमुख कच्चे माल के लिए अभी भी आयात पर काफी निर्भर है। ऐसे में वैश्विक सप्लाई या कीमतों में बदलाव का असर खेती की लागत और आगे चलकर खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है।

सेमीकंडक्टर चिप्स (Semiconductor)

मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कार, AC और फ्रिज जैसे लगभग सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद चिप्स पर निर्भर हैं। भारत में चिप निर्माण बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में उन्नत चिप्स आयात किए जाते हैं।

प्राकृतिक गैस (LNG)

भारत अपनी गैस जरूरतों का एक हिस्सा LNG आयात से पूरा करता है। इसका इस्तेमाल CNG, PNG, बिजली उत्पादन और उर्वरक उद्योग में होता है।

भारत के लिए क्यों अहम है Australia का Uranium?

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु ऊर्जा सहयोग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देश भारत को ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम की आपूर्ति आसान बनाने पर सहमत हुए हैं।

ऐसे में सवाल है कि यूरेनियम आखिर क्या होता है, इसका परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) से क्या संबंध है और ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम भारत के लिए इतना अहम क्यों है? आइए आसान भाषा में समझते हैं…