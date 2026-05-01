LPG Gas Price Hike: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। शुक्रवार से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के अलावा 5 किलोग्राम वाले FTL (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडर भी महंगा हो गया है। 5 किलोग्राम वाले ‘छोटू’ सिलेंडर के दाम में 261 रुपये का इजाफा किया गया है। यह कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। फिलहाल राहत की बात है कि घरेलू एलपीसी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आपको बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपये की भारी-भरकम बढ़ोतरी की गई है। इसके महंगे होने से फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कारोबारों की लागत बढ़ जाएगी।

छोटू सिलेंडर कैसे मिलता है?

छोटू, एक मिनी कुकिंग गैस सिलेंडर, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जिनके पास स्थानीय पते का प्रमाण नहीं होता। यह कम गैस खपत वाले ग्राहकों और सीमित जगह वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी उपयुक्त है।

ग्राहक केवल पहचान प्रमाण (ID Proof) जमा करके नया छोटू गैस कनेक्शन ले सकते हैं। देशभर में किसी भी बिक्री केंद्र या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे रिफिल किया जा सकता है।

ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी शहर में छोटू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Prices of 5 kg Free Trade LPG (FTL) cylinders have also been increased by Rs 261 per cylinder with effect from today: Sources — ANI (@ANI) May 1, 2026

छोटू सिलेंडर से जुड़े आम सवाल

सवाल: क्या छोटू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए मुझे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा?

जवाब: नहीं, छोटू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की जरूरत है।

सवाल: क्या छोटू गैस सिलेंडर मेरे शहर में उपलब्ध है/ मैं इसे कहां से ले सकता हूं?

जवाब: छोटू गैस सिलेंडर देश के लगभग हर जिले में उपलब्ध है। आप इसे अधिकृत इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर या उनके द्वारा नियुक्त बिक्री केंद्रों (जैसे किराना स्टोर, इंडियनऑयल रिटेल आउटलेट आदि) से प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अपने नजदीकी इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें।

सवाल: क्या छोटू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी मिल सकती है?

जवाब: हां, ग्राहक बिक्री केंद्रों के माध्यम से छोटू गैस सिलेंडर रिफिल की होम डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रति रिफिल ₹25 (01.05.21 के अनुसार) अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क देना होगा।

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