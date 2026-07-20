अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था और कई बड़े उद्योगों पर असर डालता है। चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए इसकी कीमतों में बदलाव कंपनियों की लागत और मुनाफे को प्रभावित करता है।

ऐसे में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें तेल महंगा होने पर नुकसान होता है, जबकि कीमतें घटने पर सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। आइए जानते हैं भारत की 5 ऐसी इंडस्ट्री के बारे में…

एविएशन सेक्टर

एयरलाइंस कंपनियों के कुल परिचालन खर्च में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) का बड़ा हिस्सा होता है। ATF की कीमतें कच्चे तेल से प्रभावित होती हैं। ऐसे में जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो एयरलाइंस की लागत बढ़ जाती है और मुनाफे पर दबाव आता है। यदि कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहें तो कंपनियां टिकट महंगे कर सकती हैं।

पेंट इंडस्ट्री

पेंट को बनाने में उपयोग होने वाले कई कच्चे माल (जैसे सॉल्वेंट और रेजिन) पेट्रोलियम आधारित होते हैं। तेल महंगा होने पर उत्पादन लागत बढ़ती है और कंपनियों के मार्जिन पर दबाव आता है।

पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्री

प्लास्टिक से लेकर सिंथेटिक फाइबर और इंडस्ट्रियल केमिकल्स तक, कई उत्पादों का निर्माण पेट्रोलियम आधारित फीडस्टॉक से किया जाता है। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर इन कंपनियों की कच्चे माल की लागत भी बढ़ जाती है।

टायर इंडस्ट्री

टायर उद्योग में कई कच्चे माल (जैसे सिंथेटिक रबर और कार्बन ब्लैक) पेट्रोलियम उत्पादों से तैयार होते हैं। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर इनकी लागत भी बढ़ जाती है। इससे टायर कंपनियों का उत्पादन खर्च बढ़ता है जिससे लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।

एफएमसीजी और पैकेजिंग सेक्टर

एफएमसीजी कंपनियां प्लास्टिक पैकेजिंग, पैकेजिंग फिल्म और लॉजिस्टिक्स पर काफी खर्च करती हैं। इनमें से कई इनपुट पेट्रोकेमिकल्स से जुड़े होते हैं।

क्या कंपनियों को तेल सस्ता होने का फायदा तुरंत मिल जाता है?

इसका जवाब नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें घटने का लाभ कंपनियों को हमेशा तुरंत नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि कई कंपनियां पहले से खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग करती हैं, जिसकी लागत पहले ही तय हो चुकी होती है।

इसके अलावा कई उद्योग भविष्य की जरूरतों को देखते हुए पहले से स्टॉक तैयार रखते हैं, इसी वजह से नई कीमतों का असर आने में समय लगता है।

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Explained: पश्चिम एशिया में जब भी युद्ध, हमले या तनाव बढ़ने की खबर आती है, तो भारत में सबसे पहले कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों पर नजर टिक जाती है। टीवी चैनलों से लेकर शेयर बाजार तक हर जगह तेल की चर्चा होने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किमी दूर हो रही घटनाओं का भारत से आखिर क्या लेना-देना है?

दरअसल, इसका रिश्ता सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम से नहीं है। तेल की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे आम लोगों की जेब तक पहुंचता है। महंगाई बढ़ सकती है, सामान ढोने का खर्च बढ़ सकता है और कई रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ते ही भारत के लिए तेल सबसे बड़ी चिंता क्यों बन जाता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं…

[ डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और आर्थिक समझ बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बताए गए सेक्टरों पर कच्चे तेल की कीमतों का प्रभाव सामान्य उद्योग प्रवृत्तियों पर आधारित है। किसी भी कंपनी के प्रदर्शन पर कच्चे तेल के अलावा रुपये-डॉलर की विनिमय दर, मांग, प्रतिस्पर्धा, टैक्स, हेजिंग रणनीति और अन्य कारोबारी कारकों का भी असर पड़ता है। इसलिए तेल की कीमतों में बदलाव का प्रभाव सभी कंपनियों पर समान या तत्काल नहीं पड़ता। यह लेख निवेश संबंधी सलाह नहीं है। ]