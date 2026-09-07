टाटा ग्रुप की मालिकी वाली ब्रिटिश लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी जैगुआर लैंड रोवर (JLR) अगले दो सालों में दुनिया भर में अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 4,000 की कमी करेगी।

यह कदम एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका मकसद अपने ऑपरेशन को आसान बनाना और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। अभी, JLR में दुनिया भर में 43,000 लोग काम करते हैं।

एक एक्सचेंज फाइलिंग में सोमवार को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में यह कमी बढ़ते कॉम्पिटिशन, तेजी से बदलते मार्केट और लगातार जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच लंबे समय तक चलने वाली ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए की गई है।

कंपनी ने कहा कि नौकरियों में कटौती से सीधे मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। जहां भी मुमकिन होगा, कर्मचारियों की संख्या में कमी वॉलंटरी तरीकों से की जाएगी।

JLR ने नौकरियों में कटौती के पहले दौर के लिए कंसल्टेशन शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वह बदलावों से प्रभावित कर्मचारियों को सपोर्ट देगी और बदलाव के दौरान ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी प्रतिनिधियों से जुड़ेगी।

JLR का £1.7 बिलियन की बचत का टारगेट

नौकरियों में कटौती JLR की बड़ी “ग्रोथ रीइमेजिन्ड” स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसकी घोषणा जून 2026 में कंपनी के इन्वेस्टर डे पर की गई थी। इस प्रोग्राम के तहत, JLR अगले दो सालों में लगभग £1.7 बिलियन की बचत का टारगेट रख रही है। कंपनी का लक्ष्य अपने ब्रेक-ईवन पॉइंट को लगभग 300000 गाड़ियों तक कम करना है।

फाइलिंग में आगे कहा गया, “बचत का मकसद JLR की लगातार मुकाबले वाली और तेजी से बदलते बाजारों और लगातार जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच लगातार मुनाफे वाली ग्रोथ देने की क्षमता को बढ़ाना है। यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ेशनल मुश्किलों को कम करेगा, और अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिफिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस में £15-18 बिलियन के बीच इन्वेस्ट करने के कमिटमेंट को मजबूत करेगा।”

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अगस्त में 56% सेल्स ग्रोथ की रिपोर्ट दी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने अगस्त 2026 में घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में कुल 67,753 यूनिट्स की सेल्स की रिपोर्ट दी है, जो अगस्त 2025 में बेची गई 43,315 यूनिट्स से 56 परसेंट ज्यादा है।

घरेलू पैसेंजर व्हीकल की सेल्स साल-दर-साल (YoY) 59 परसेंट बढ़कर 65,253 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 41,001 यूनिट्स थी। इस बीच, इंटरनेशनल बिज़नेस सेल्स 8 परसेंट बढ़कर 2,500 यूनिट्स हो गई।

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