अक्सर हमें लगता है कि महीने के 10,000 रुपये से हमारी लाइफ में कोई बड़ा फर्क नहीं आ सकता। ज्यादातर लोगों के लिए 10,000 वो पैसे होते है, जो रोजाना की चीजों (जैसे कि डिनर, सब्सक्रिप्शन आदि) पर हम खर्च कर देते हैं। 10,000 रुपये खर्च करना एक आम बात लगती है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इसका नतीजा भी आम ही होगा।

ऐसे में दो ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो एक जैसी कमाई करते हैं। एक व्यक्ति उन 10000 रुपये को खर्च कर देता है, जबकि दूसरा हर महीने 10,000 रुपये निवेश करता है। कई वर्षों तक इन दोनों के बीच कोई बड़ा फ़र्क देख पाना मुश्किल होता है।

लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, ‘कंपाउंडिंग’ नाम की एक चीज चुपके से नतीजों को बदलना शुरू कर देती है। यहीं से आंकड़े एक कहानी कहना शुरू करते हैं। जब आप हिसाब लगाते हैं कि 10,000 रुपये प्रति माह 10 साल, 20 साल और 30 साल में कितना बढ़ सकता है, तो अंतर मामूली नहीं होता। यह बहुत बड़ा हो जाता है…

10,000 रुपये का निवेश 10 वर्षों में

अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपये निवेश करता है और उस पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में उसका कुल निवेश लगभग 12 लाख रुपये बनता है। इस अवधि के अंत तक यह रकम बढ़कर करीब 23–24 लाख रुपये हो सकती है।

इसका मतलब केवल निवेश ही नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग की वजह से आपकी पूंजी लगभग दोगुनी हो जाती है। हालांकि इस समय तक ग्रोथ दिखने लगती है, फिर भी इस पड़ाव पर विकास की गति मध्यम ही रहती है।

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले दशक में पोर्टफोलियो का विकास ज्यादातर निवेश की गई रकम पर निर्भर करता है, न कि रिटर्न पर निर्भर करता है।

20 वर्षों में साफ दिखने लगती है कम्पाउंडिंग

हर महीने 10,000 रुपये निवेश करने पर 20 वर्षों में आपका कुल निवेश लगभग 24 लाख रुपये होता है। अगर इस निवेश पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद इसकी अनुमानित वैल्यू करीब ₹95 लाख से 1 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

इसका मतलब है कि सिर्फ 24 लाख रुपये का निवेश समय और कंपाउंडिंग की ताकत से लगभग 1 करोड़ रुपये में बदल सकता है। 1 वर्ष के नतीजों के मुकाबले यह एक बहुत बड़ी छलांग है, जबकि इस दौरान आपका निवेश सिर्फ़ दोगुना हुआ होता है।

30 सालों में

हर महीने 10,000 निवेश करने पर 30 वर्ष में आपका कुल निवेश लगभग 36 लाख रुपये होता है। अगर इस निवेश पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 30 साल बाद इसकी अनुमानित वैल्यू करीब 3.5–3.6 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

इसका मतलब है कि केवल 36 लाख रुपये का निवेश समय और कंपाउंडिंग की ताकत से कई गुना बढ़कर करोड़ों में बदल सकता है। खास बात यह है कि 20 से 30 साल के बीच निवेश में सिर्फ 12 लाख रुपये की बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसी दौरान कुल जमा पूंजी 2.5 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बढ़ जाती है।

यह कंपाउंडिंग का सबसे ताकतवर चरण होता है, जब आपके निवेश से ज्यादा आपका कमाया हुआ रिटर्न पैसा बनाना शुरू कर देता है।

नोट: ये अनुमान सिर्फ नाममात्र के हैं और इनमें महंगाई (inflation) को ध्यान में नहीं रखा गया है। महंगाई और बाजार के हालात के आधार पर असल खरीदने की ताकत और आमदनी की कीमत कम हो सकती है।

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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