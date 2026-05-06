हर महीने घर की मुखिया महिलाओं को 2500 रुपये से लेकर हर घर को हर साल छह मुफ्त LPG सिलेंडर तक। जैसे ही फिल्म अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी TVK अपनी जबरदस्त चुनावी जीत के बाद तमिलनाडु पर राज करने की तैयारी कर रही है, अब सबका ध्यान उसके घोषणापत्र में किए गए बड़े-बड़े वादों पर है। ये वादे पिछली राज्य सरकारों द्वारा किए गए वादों पर आधारित हैं, और उनसे कहीं ज्यादा भी हैं।

TVK के घोषणापत्र और राज्य के आधिकारिक डेटा को देखते हुए, नई सरकार का सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाला अनुमानित सालाना खर्च लगभग 1 लाख करोड़ रुपये होगा, जो पिछली DMK सरकार द्वारा 2025-26 में कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर खर्च किए गए 65,000 करोड़ रुपये से 52% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है।

इन आंकड़ों को सही नजरिए से देखें तो, TVK का अनुमानित कल्याणकारी खर्च, 2025-26 के राज्य बजट के अनुसार, तमिलनाडु की कुल राजस्व प्राप्तियों के लगभग एक-तिहाई के बराबर है, जो कि 3.31 लाख करोड़ रुपये है।

इससे बजट पर काफी बोझ पड़ सकता है और पूंजीगत खर्च के लिए जगह कम हो सकती है। यह ऐसे राज्य में होगा जहां पहले से ही GSDP का 26% कर्ज है। अगर इसका पूरा खर्च नए राजस्व के बिना, सिर्फ़ ज्यादा खर्च करके उठाया गया, तो इससे राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट में तय GSDP के 3% से बढ़कर लगभग 3.5-4.0% तक पहुंच सकता है।

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इसमें सहकारी कृषि ऋण माफी और धान व गन्ने की MSP पर कानूनी रूप से गारंटीशुदा खरीद पर होने वाला अनुमानित खर्च शामिल नहीं है। इन दोनों का वादा घोषणापत्र में किया गया है, लेकिन इनके लिए राज्य का कोई तुलनात्मक डेटा उपलब्ध नहीं है।

इनके अलावा, कई और घोषणाएं भी हैं जिनसे राज्य का राजस्व खर्च बढ़ सकता है। जैसे पुलिस की सैलरी 18,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये करना; 1,000 रुपये का मासिक ‘कठिनाई भत्ता’ (hardship allowance); और उन अस्थायी शिक्षकों, नर्सों व कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देना जिन्होंने अपनी सेवा के पाँच साल पूरे कर लिए हैं।

इन सभी चीज़ों से नई सरकार के पास निवेश के लिए उपलब्ध जगह काफी हद तक सीमित हो सकती है वह निवेश जो उसके सबसे बड़े वादे को पूरा करने के लिए ज़रूरी है: युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करना। खास तौर पर इसलिए, क्योंकि TVK के घोषणापत्र में कमाई के नए रास्ते खोजने के लिए कोई विस्तृत रोडमैप नहीं दिया गया है। इसमें बस इतना कहा गया है: “बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करके, लोगों पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बिना कमाई बढ़ाकर, खर्च को सही और समझदारी से करके और आय के नए स्रोत बनाकर, तमिलनाडु को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राज्य में बदल दिया जाएगा।”

घोषणापत्र में दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक AI मंत्रालय और एक AI शहर बनाने की बात भी कही गई है, लेकिन यह साफ नहीं बताया गया है कि इसे पूरा करने के लिए कितना निवेश किया जाएगा। एक AI इकोसिस्टम बनाने में डेटा सेंटर स्थापित करना, पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना और टैक्स में छूट देना शामिल हो सकता है।

घोषणापत्र से जो बात साफ होती है, वह यह है कि TVK ने तमिलनाडु के पहले से चले आ रहे नीतिगत ढांचे में कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश नहीं की है। इसके बजाय, यह उसी ढांचे पर पूरी तरह से निर्भर है यह बड़े पैमाने पर, खास तौर पर महिलाओं के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएं पेश करता है, और युवाओं से लेकर किसानों और सरकारी कर्मचारियों तक, हर बड़े चुनावी वर्ग को संबोधित करता है।

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