बिहार के भागलपुर और झारखंड के देवघर के बीच रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। ईस्टर्न रेलवे ने इस रूट पर 16 जोड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेलवे ने यह फैसला श्रावणी मेले के दौरान देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लिया है।

ये स्पेशल ट्रेनें अगस्त में चुनिंदा तारीखों पर चलेंगी और रास्ते में कई स्टेशनों पर रुकेंगी। यहां देखें इस स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल और रूट…

भागलपुर-देवघर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल

भागलपुर–देवघर श्रावणी मेला स्पेशल (ट्रेन नंबर 03412) 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29 और 30 अगस्त, 2026 को चलेगी। यह ट्रेन शाम 5:30 बजे भागलपुर से रवाना होगी और उसी दिन रात 9:30 बजे देवघर पहुंचेगी।

वापसी की दिशा में, देवघर–भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल (ट्रेन नंबर 03411) भी इन्हीं तारीखों पर चलेगी। यह रात 10:20 बजे देवघर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 2:10 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

स्पेशल ट्रेन का रूट पर मुख्य स्टॉपेज

भागलपुर–देवघर श्रावणी मेला स्पेशल दोनों दिशाओं में टिकाणी, धौनी, बाराहाट, मुरहरा, बांका, कटोरिया और चंदन स्टेशनों पर रुकेगी।

रास्ते में पड़ने वाले इन स्टेशनों पर रुकने से आस-पास के कस्बों के श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों के लिए भागलपुर या देवघर जाए बिना इस स्पेशल ट्रेन में चढ़ना आसान हो जाएगा।

श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का अतिरिक्त विकल्प

हर साल लाखों श्रद्धालु श्रावण माह में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन और जलाभिषेक के लिए देवघर पहुंचते हैं। इस दौरान बिहार और झारखंड के प्रमुख रेल मार्गों पर यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है।

श्रद्धालुओं की इसी बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है।

ईस्टर्न रेलवे के अनुसार, भागलपुर और देवघर के बीच चलाई जा रही ये अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की भीड़ को कम करने में मदद करेंगी।

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