अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान जेसी ने कहा कि अमेजन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर अपना निवेश बढ़ाएगी।

कंपनी ने बयान में कहा कि वह 2030 तक भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अतिरिक्त 13 अरब डॉलर का निवेश करेगी। इस घोषणा के बाद 2026-30 की अवधि में भारत में अमेजन की कुल नियोजित निवेश राशि बढ़कर 48 अरब डॉलर हो जाएगी।

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