Gold/Silver Price Today Delhi, Chennai, Hyderabad LIVE Updates: गुरुवार, 28 मई को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। जून डिलीवरी वाला सोना करीब 1,53,679 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता नजर आया।

वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी में भी कमजोरी रही। चांदी की कीमत करीब 1.73% गिरकर 2,61,612 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई।

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