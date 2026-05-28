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Gold/Silver Price Today Delhi, Chennai, Hyderabad LIVE Updates: गुरुवार, 28 मई को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। जून डिलीवरी वाला सोना करीब 1,53,679 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता नजर आया।

वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी में भी कमजोरी रही। चांदी की कीमत करीब 1.73% गिरकर 2,61,612 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई।

ताजा भाव, बड़े ट्रिगर्स और बाजार की हर हलचल जानने के लिए हमारे Gold-Silver Live Blog से जुड़े रहें…

Live Updates
18:00 (IST) 28 May 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Bangalore)

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,606 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,305 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,704 प्रति ग्राम है।

17:36 (IST) 28 May 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)

कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,606 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,305 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,704 प्रति ग्राम है।

17:36 (IST) 28 May 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)

दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,621 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,719 प्रति ग्राम है।

17:36 (IST) 28 May 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)

मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,606 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,305 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,704 प्रति ग्राम है।

17:36 (IST) 28 May 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)

चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,818 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,500 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,160 प्रति ग्राम है।