Fly91 ATR Deal : करीब दो साल पहले उड़ान भरने वाली क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई91 ने अब तक का सबसे बड़ा विस्तार प्लान पेश किया है। कंपनी ने 40 नए ATR 72-600 टर्बोप्रॉप विमानों का ऑर्डर दिया है, जिसकी कीमत करीब एक अरब डॉलर बताई जा रही है।

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, यह दुनिया में किसी क्षेत्रीय एयरलाइन की ओर से ATR विमानों के लिए दिया गया सबसे बड़ा ऑर्डर है। नए विमानों के शामिल होने से फ्लाई91 छोटे शहरों के बीच अपनी उड़ान सेवाओं का तेजी से विस्तार करेगी और भारत के रीजनल एविएशन नेटवर्क को भी मजबूती मिलेगी।

फ्लाई91 के चेयरमैन हर्ष राघवन ने कहा कि 40 विमानों का यह ऑर्डर करीब एक अरब डॉलर मूल्य का है। कंपनी ने बयान में कहा कि इस बड़े ऑर्डर से वह अपने क्षेत्रीय नेटवर्क का विस्तार कर देश के ऐसे अधिक शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ सकेगी, जहां अभी विमान सेवा नहीं है या सीमित सेवा है।

फ्लाई91 के संस्थापक, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मनोज चाको ने पीटीआई-भाषा से कहा कि विमानों की आपूर्ति 2027 के अंत से शुरू होगी और 2032 तक सभी विमानों की आपूर्ति पूरी होने की उम्मीद है।

चाको ने कहा कि फ्लाई91 इस समय 250 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में है और प्रस्तावित राशि में से 25 प्रतिशत का वित्तपोषण हो चुका है।

एयरबस और लियोनार्डो की संयुक्त उद्यम कंपनी एटीआर की सीईओ लॉड ने कहा कि एटीआर 72-600 की बेहतर परिचालन अर्थव्यवस्था, दक्षता और विश्वसनीयता से विमानन कंपनियां किफायती किराये पर यात्रियों को सेवाएं दे सकती हैं।

अभी 6 विमान, बेड़ा होगा 60 के पार

फिलहाल फ्लाई91 के बेड़े में 6 ATR 72-600 टर्बोप्रॉप विमान हैं और एयरलाइन हर सप्ताह 280 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है। कंपनी का कहना है कि नए ऑर्डर के बाद आने वाले वर्षों में उसका बेड़ा बढ़कर 60 से अधिक विमानों का हो जाएगा, जिससे देश के कई छोटे शहरों तक उड़ान सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

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