इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की पुणे बेंच ने एक स्क्रैप कारोबारी को बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने उसके बैंक खाते में जमा नकदी को अज्ञात स्रोत से आई रकम मानते हुए करीब 44 लाख रुपये का टैक्स मांग लिया था।

यह मामला वाजिद खान का है, जो पिछले 10 साल से ज्यादा समय से स्क्रैप का कारोबार कर रहे हैं। विवाद उनके सहकारी बैंक खाते में वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान जमा किए गए 1.28 करोड़ रुपये की नकद राशि को लेकर था।

आयकर विभाग ने फिर से क्यों ओपन किया केस?

वजीद ने 3,00,340 रुपये की आय बताते हुए अपना आयकर रिटर्न फाइल किया था। लेकिन विभाग के इनसाइट पोर्टल ने उनके बैंक अकाउंट में 1,28,26,078 रुपये के कैश डिपॉजिट को फ्लैग किया, जिससे सेक्शन 147 के तहत असेसमेंट को फिर से खोलना पड़ा।

वजीद के अनुसार, डिपॉजिट उनकी स्क्रैप ट्रेडिंग एक्टिविटी से मिली बिजनेस रसीदें थीं, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कैश ट्रांजैक्शन आम बात है। उन्होंने दावा किया कि आय पर टर्नओवर के 8% के हिसाब से प्रेजम्पटिव बेसिस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए।

हालांकि, उनका केस इस बात से कमजोर हो गया कि वे डिटेल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं दिखा सके। उन्होंने कहा कि एक कंप्यूटर वायरस ने उनकी हार्ड ड्राइव क्रैश कर दी थी, जिससे अकाउंटिंग डेटा और ट्रांजैक्शन डिटेल्स खो गए।

टैक्स ऑफिसर ने डिपॉजिट को कैसे देखा?

असेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन से यकीन नहीं हुआ और उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 69A के तहत पूरे 1.28 करोड़ रुपये को अनएक्सप्लेंड मनी माना। फिर इस रकम पर सेक्शन 115BBE के तहत टैक्स लगाया गया, जिससे लगभग 44 लाख रुपये की टैक्स डिमांड हुई।

पहली अपील अथॉरिटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (अपील्स) ने भी असेसमेंट को सही ठहराया, जिससे टैक्सपेयर को थोड़ी राहत मिली।

क्या बिजनेस कैश डिपॉजिट पर बिना किसी वजह के पैसे के तौर पर टैक्स लगाया जा सकता है?

भूटा शाह एंड कंपनी LLP में डायरेक्ट टैक्स पार्टनर राजीव ठक्कर के मुताबिक, बिजनेस अकाउंट में कैश डिपॉजिट को बिना किसी वजह के पैसे तभी माना जा सकता है जब कुछ शर्तें पूरी हों।

उन्होंने कहा, “शुरुआती जिम्मेदारी टैक्सपेयर की है कि वह कैश डिपॉजिट के नेचर और सोर्स को ठीक से समझाए।”

ठक्कर ने बताया कि अगर टैक्सपेयर यह दिखा सकता है कि बिजनेस सच में कैश सेल्स करता है, ट्रांज़ैक्शन ठीक से रिकॉर्ड किए गए हैं और डिपॉज़िट इनवॉइस, कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, GST रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट जैसे रिकॉर्ड से सपोर्टेड हैं, तो ऐसे डिपॉज़िट पर सेक्शन 69A नहीं लगेगा।

DMD एडवोकेट्स के फाउंडिंग पार्टनर फरेश्ते सेठना ने कहा कि कैश डिपॉजिट को अपने आप बिना किसी वजह के पैसे नहीं माना जा सकता।

उन्होंने कहा, “अगर टैक्सपेयर यह साबित कर पाता है कि कैश बिजनेस टर्नओवर से आया है, तो रेगुलर कैश डिपॉज़िट को आमतौर पर सेक्शन 69A के तहत बिना वजह का पैसा नहीं माना जाता है।”

ITAT में क्या बदला?

ITAT के सामने टर्निंग पॉइंट आया। सिर्फ गायब रिकॉर्ड पर ध्यान देने के बजाय, वजीद ने अपनी टैक्स हिस्ट्री पर भरोसा किया। उसने विवादित साल से ठीक पहले और बाद के सालों के असेसमेंट रिकॉर्ड पेश किए। इनसे पता चला कि टैक्स डिपार्टमेंट ने उन सालों में उसके स्क्रैप बिजनेस और 8% प्रॉफिट मॉडल को मान लिया था।

ट्रिब्यूनल को यह तर्क सही लगा और उसने कंसिस्टेंसी के जाने-माने सिद्धांत का इस्तेमाल किया।

कंसिस्टेंसी का सिद्धांत क्या है?

कंसिस्टेंसी का सिद्धांत कहता है कि अगर टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले और बाद के सालों में कोई खास बात मान ली है, तो उसे एक साल में पूरी तरह से अलग नजरिया नहीं अपनाना चाहिए, जब तक कि तथ्यों या कानून में कोई बड़ा बदलाव न हो।

ठक्कर ने कहा कि इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने राधास्वामी सत्संग बनाम CIT और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे ऐतिहासिक फैसलों में मान्यता दी है।

उन्होंने समझाया, “जहां किसी मामले का कोई बुनियादी पहलू रेवेन्यू ने पिछले सालों में मान लिया है और तथ्यों या कानून में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, तो रेवेन्यू के लिए पहले के नजरिए से अलग होना सही नहीं होगा।”

ITAT का फैसला क्या था?

ITAT ने पिछले आदेश को रद्द कर दिया और पिछले और बाद के सालों में मानी गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए असेसिंग ऑफिसर को वापस भेज दिया।

यह फैसला अपने आप जोड़ी गई जानकारी को नहीं हटाता है। हालांकि, यह टैक्सपेयर को दूसरे सालों में उसी बिज़नेस के साथ डिपार्टमेंट के अपने बर्ताव को देखते हुए मामले पर फिर से विचार करने का मौका देता है।

छोटे बिजनेस मालिकों के लिए सबक

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मामला सही रिकॉर्ड बनाए रखने के महत्व को दिखाता है, खासकर उन बिजनेस के लिए जो ज्यादा कैश में डील करते हैं।

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अक्सर लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग को सिर्फ टैक्स भरने की प्रक्रिया समझते हैं, जबकि इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है। चाहे आपकी आय टैक्स के दायरे में आती हो या नहीं, ITR दाखिल करने से कई ऐसे फायदे मिलते हैं जो भविष्य में काम आ सकते हैं। यही वजह है कि वित्तीय विशेषज्ञ भी नियमित रूप से रिटर्न फाइल करने की सलाह देते हैं।

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[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल ITAT के एक फैसले पर आधारित है और इसका नतीजा केस के फैक्ट्स के हिसाब से खास है। कैश डिपॉजिट का टैक्स ट्रीटमेंट बिज़नेस के नेचर, मौजूद रिकॉर्ड और व्यक्तिगत हालात पर निर्भर करता है। ITAT ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए असेसिंग ऑफिसर को वापस भेज दिया और एक्स्ट्रा जानकारी को फाइनली हटाने की इजाज़त नहीं दी। पढ़ने वालों को इस फैसले के आधार पर कोई नतीजा निकालने या एक्शन लेने से पहले किसी क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। ]