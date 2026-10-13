यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से 2,000 रुपये से ज्यादा के लेन-देन (ट्रांजैक्शन) पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बयान के मुताबिक, यह चार्ज अब दिवाली के बाद लागू होगा। इससे कारोबारियों और पेमेंट सर्विस से जुड़े लोगों को फिलहाल राहत मिलेगी।

यह निर्णय त्योहारी सीजन से पहले आया है, जब डिजिटल भुगतान में आमतौर पर वृद्धि देखी जाती है। नया एमडीआर ढांचा पहले 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होने वाला था।

क्यों लिया गया यह फैसला?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI ने एक बयान में कहा कि यह देरी “त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए” की गई है और यह फीस हिंदू त्योहार के ठीक बाद एक ऐसी तारीख पर लागू की जाएगी जिसकी जानकारी अलग से दी जाएगी।

दीवाली (जो पूरे भारत में 8 नवंबर को मनाई जाएगी) आमतौर पर एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ग्राहकों के खर्च का सबसे बड़ा समय होता है, जब लोग कार, कपड़े और घरेलू उपकरण जैसी चीजों पर खूब खर्च करते हैं।

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प्रस्तावित फीस का रिटेलर्स ने किया था विरोध

प्रस्तावित फीस, जिससे भारत में छह साल से ज्यादा समय से चल रहे ज़ीरो-कॉस्ट UPI पेमेंट का दौर खत्म हो जाता, उसका रिटेलर्स और एक बड़े ब्रोकर ने विरोध किया था।

UPI का इस्तेमाल 50 करोड़ से ज़्यादा लोग चाय से लेकर iPhone तक सब कुछ खरीदने के लिए करते हैं। अगस्त में UPI ट्रांज़ैक्शन की वैल्यू के हिसाब से वॉलमार्ट के PhonePe और अल्फाबेट के Google Pay की मार्केट हिस्सेदारी लगभग 80% थी।

यह फीस भारत के सालाना त्योहारी सीजन के दौरान लागू होने वाली थी, जो अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है और जिसमें आमतौर पर ग्राहकों के खर्च में तेजी आती है।

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रॉयटर्स ने पिछले हफ्ते सूत्रों के हवाले से बताया था कि लागू करने में देरी से पेमेंट कंपनियों को अपने सिस्टम को अपग्रेड करने और ग्राहकों पर लागत का बोझ न डालने का मौका मिल सकता है, साथ ही त्योहारी सीजन के दौरान रिटेलर्स को आने वाली दिक्कतों को भी दूर किया जा सकेगा।

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त्योहारों का सीजन पास आते ही बाजारों में खरीदारों की रौनक बढ़ने लगती है। लोग कपड़े, मिठाई और घर के सामान के साथ-साथ कई छोटी-छोटी चीजों और सेवाओं पर भी खर्च करते हैं। यही वजह है कि त्योहारों के दौरान कुछ छोटे कामों की मांग अचानक बढ़ जाती है।

अगर आप भी इस मौके का फायदा उठाकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। करीब 5000 रुपये में भी कुछ ऐसे बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…