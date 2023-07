NEET एवं JEE परिणाम 2023: आकाश इंस्टीट्यूट के छात्रों ने हासिल किए टॉप ऑल इंडिया रैंक

आकाश इंस्टीट्यूट के छात्रों ने 18 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में टॉपर्स होने के साथ-साथ NEET-UG 2023 (Classroom + Distance + Digital) में टॉप-10 AIR में 6 रैंक, टॉप-50 AIR में 30 रैंक और टॉप-100 AIR में 57 रैंक हासिल किए हैं।

आकाश इंस्टीट्यूट

आकाश इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर NEET-UG और JEE (Advanced) 2023 में अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखा है। NEET-UG में टॉप-10 AIR में आकाश इंस्टीट्यूट के क्लासरूम प्रोग्राम के छात्रों ने AIR 3, 5, 6 और 8 हासिल किए हैं। इतनी बड़ी सफलता वास्तव में अविश्वसनीय है जो छात्रों तथा इंस्टीट्यूट दोनों के समर्पण और कड़ी मेहनत को दर्शाती है। JEE (Advanced) में भी आकाश इंस्टीट्यूट के क्लासरूम प्रोग्राम के छात्रों ने टॉप 50 AIR में 6 रैंक अर्थात् AIR 27, 28, 29, 31, 36 एवं 42 हासिल किए हैं। इन दोनों सबसे बड़ी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन आकाश इंस्टीट्यूट में प्रदान किए जाने वाले गुणवत्ता युक्त शिक्षण का प्रमाण है। इस शानदार उपलब्धि ने आकाश इंस्टीट्यूट को एक बार फिर देशभर में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया है। NEET परिणाम 2023 – आकाश इंस्टीट्यूट के क्लासरूम प्रोग्राम से अधिकतम संख्या में टॉप स्कोरर हैं 2023 में आकाश इंस्टीट्यूट से NEET-UG में कुल 1,07,009 छात्र सफल हुए। यह संख्या देखकर कोई भी आश्चर्यचकित रह जाएगा। इनमें से 94,893 छात्र क्लासरूम प्रोग्राम के तहत अध्ययनरत थे, जबकि शेष 12,116 छात्र डिस्टेंस व डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम (Distance & Digital Learning Programs) में नामांकित थे। आकाश इंस्टीट्यूट के छात्रों ने 18 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में टॉपर्स होने के साथ-साथ NEET-UG 2023 (Classroom + Distance + Digital) में टॉप-10 AIR में 6 रैंक, टॉप-50 AIR में 30 रैंक और टॉप-100 AIR में 57 रैंक हासिल किए हैं। NEET-UG 2023 में 145 आकाशियंस ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ने NEET-UG में टॉप AIR हासिल करने की अपनी परंपरा को बरकरार रखा है। अपने दृढ़-संकल्प और कठिन परिश्रम के माध्यम से हमारे छात्रों ने बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। छात्र कौस्तव बाउरी (Kaustav Bauri) (AIR 3, NEET-UG 2023) ने बताया कि आकाश इंस्टीट्यूट के अनुशासित शिक्षण प्रणाली से उसे परीक्षा में सफल होने में किस प्रकार सहायता मिली – “मैंने सभी मॉक टेस्ट दिए और हर टेस्ट के बाद त्रुटियों का विश्लेषण (Error Analysis) किया। इसके साथ ही टेस्ट परिचर्चा सत्र (Test Discussion Sessions) में भाग लिया। इससे मुझे अपनी गलतियों को पहचानने और अपनी कमियों को दूर करने में मदद मिली। इसकी वजह से मैं NEET-UG में अच्छी रैंक हासिल कर सका। इस शानदार और उल्लेखनीय उपलब्धि का श्रेय आकाश इंस्टीट्यूट के छात्रों और शिक्षकों दोनों की लगातार कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों को दिया जाता है। छात्रों ने यह दर्शाया है कि प्रतिबद्धता और दृढ़ता से सब कुछ संभव है। छात्रों की सफलता में हमारी फैकल्टी का निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आकाश में पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली को इस तरह तैयार किया जाता है कि हमारे लिए हर छात्र आदित्य नीरज (Aditya Neeraje) (AIR 27, JEE-Adv 2023) जैसा है, उसके अनुसार – “आकाश इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज मेरी कमियों की पहचान करने में बहुत मददगार रही…इसकी वजह से प्रश्नों की जटिलता और कठोर स्तर को समझते हुए हम इस कठिन परीक्षा में सफल होने के लिए स्वयं को अच्छी तरह से तैयार कर पाए।” JEE (Advanced) 2023 में असाधारण प्रदर्शन करने वाले छात्रों की प्रेरक सफलता की कहानियाँ जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। आकाश इंस्टीट्यूट के चैंपियन आकाश इंस्टीट्यूट के चैंपियन – कौस्तव बाउरी ने NEET-UG 2023 में 716/720 अंकों के साथ AIR 3 हासिल किया है। वह

2 वर्षीय क्लासरूम प्रोग्राम का छात्र है।

2 वर्षीय क्लासरूम प्रोग्राम का छात्र है। ध्रुव आडवाणी – कर्नाटक स्टेट टॉपर ने NEET-UG 2023 में 715/720 अंकों के साथ AIR 5 हासिल किया है। वह 3 वर्षीय क्लासरूम प्रोग्राम में नामांकित था।

आकाश इंस्टीट्यूट के 4-वर्षीय क्लासरूम प्रोग्राम के छात्र सूर्य सिद्धार्थ एन. ने NEET-UG 2023 में 715/720 अंकों के साथ AIR 6 हासिल किया है।

ओडिशा के स्टेट टॉपर स्वयं शक्ति टी. ने NEET-UG 2023 में 715/720 अंकों के साथ AIR 8 हासिल किया है। वह 3 वर्षीय क्लासरूम प्रोग्राम का छात्र है।

हमारे JEE (Advanced) टॉपर आदित्य नीरज ने AIR 27 हासिल किया है। वह 2 वर्षीय क्लासरूम प्रोग्राम का छात्र है।

आकाश इंस्टीट्यूट के 1 वर्षीय क्लासरूम प्रोग्राम के छात्र आकाश गुप्ता ने AIR 28 हासिल किया है।

आकाश इंस्टीट्यूट के 4 वर्षीय क्लासरूम प्रोग्राम के छात्र तनिष्क मंधाने ने AIR 29 हासिल किया है। छात्रों के अविश्वसनीय प्रदर्शन का श्रेय आकाश इंस्टीट्यूट में ध्यान-केंद्रित, अनुशासित और प्रतियोगी शिक्षण माहौल को दिया जाता है, जिसमें व्यापक अध्ययन सामग्री, कठिन टेस्ट और मूल्यांकन कार्यक्रम तथा छात्र-प्रथम दृष्टिकोण (student-first approach) शामिल है।

इसके अतिरिक्त, NEET-UG और JEE (Advanced) 2023 में आकाशियंस की सफलता उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और संस्थान के मार्गदर्शन को दर्शाता है। आकाश इंस्टीट्यूट से NEET-UG और JEE (Advanced) 2023 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की इतनी बड़ी संख्या इंस्टीट्यूट की असाधारण शिक्षण व्यवस्था, फैकल्टी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और छात्रों को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में एक सफल कैरियर हेतु तैयार करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ध्रुव आडवाणी (AIR 5, NEET-UG 2023) के शब्दों में – “आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षक अद्भुत हैं। उन्होंने अवधारणाओं (concepts) को पूरी तरह से समझने में बहुत मदद की। वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और क्लास में ही इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाते थे कि मुझे घर पर कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।” सभी रैंक देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://www.aakash.ac.in/neet-results https://www.aakash.ac.in/jee-advanced-results यदि आप मेडिकल या इंजीनियरिंग में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं और अच्छे अंकों के साथ NEET या JEE में सफल होना चाहते हैं, तो आकाश इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ें और आज ही अपनी तैयारी प्रारम्भ करें। आकाश BYJU’S रिपीटर कोर्स में प्रवेश प्रारम्भ है। बैच जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए, यहाँ क्लिक करें: https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6340837847&iu=/1050432/Clk_Trk_1x1_JS

