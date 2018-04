तो क्या अब दलित भी बन रहे राजनीतिक मोहरा?

जिस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत इस मसले पर सुनवाई कर रही थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर दिये गये अपने पूर्व के फैसले पर वो पुनर्विचार करेगी या नहीं…? उस वक्त कई दलित संगठन पूरे भारत को बंद कराने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। देश के करीब 14 से ज्यादा राज्यों में कई दलित संगठनों ने ‘सुप्रीम’ आदेश के खिलाफ जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन किया है। सोमवार (02-04-2018) की अहले सुबह से ही दलित संगठन के कार्यकर्ता अलग-अलग जगहों पर सड़कों पर जमा होने लगे थे, हालांकि उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि शाम होते-होते इस आंदोलन की आग में 6 लोग झुलस जाएंगे।

मध्य प्रदेश में 4, राजस्थान में 1 और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक शख्स की मौत ने इस आंदोलन को रक्तरंजित कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। राजस्थान के बाड़मेर और मध्य प्रदेश में आंदोलनकारी आपस में ही भिड़ गए जिसमें 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पंजाब, बिहार औऱ ओडिशा भी भारत बंद से त्रस्त रहा। इन सभी राज्यों के अलग-अलग जिलों में आंदोलनकारियों ने ट्रेन के पहिये थाम दिये और सड़कों पर जमकर हंगामा किया। इस आंदोलन का असर देश की 100 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा है। भारत बंद पर हुए इस महाभारत का असर पूरे देश में हुआ।

