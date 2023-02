जनहित की बात करने वाला ही जनता के दिल को छुएगा

Welfare Of Common People And Political Parties: भारत हो या विश्व का कोई और देश-सत्तारूढ़ दल का विरोध करना सामान्य बात है। विश्व के कुछ देशों में तो विरोध से बात न बनने पर उस नेतृत्व की हत्या तक करा दी गई या फिर साजिश रचकर तख्ता पलट दिया गया, या फिर सत्तारूढ़ के प्रति घृणा, द्वेष पैदा करते हुए जनता के मन में ऐसा भाव पैदा कर दिया जाता है कि वर्तमान वह निकम्मा और भ्रष्ट है, सत्ता की कुर्सी का नाजायज लाभ उठा रहा है। इसलिए उसे सत्ताच्युत किया जाए। उसके बाद येन-केन-प्रकारेण सत्ता हथिया ली जाती है। दरअसल, विरोध करने वालों का उद्देश्य ही सत्ता हथियाकर उसे अपने हिसाब से चलाना होता है।

सभी दलों के नेता शीर्ष सत्ता पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहे हैं कि वे जनता की दिक्कतें कैसे दूर करेंगे।

