Opposition vs Ruling Party: आईना वही रहेगा, चेहरे बदल जाएंगे!

Analysis Of Attempts To Unite The Opposition Against Modi In 2024: चाहे सत्तारूढ़ दल हो या कांग्रेस या नीतीश कुमार के एका का प्रयास, सबकी सोच सत्तारूढ़ होना ही है। जोड़-घटाव कोई चाहे कितना ही कर ले और अपने को कोई कितना भी पारदर्शी कह ले, सच तो यही है कि किस प्रकार सत्ता पर काबिज हुआ जाए।

NDA and opposition's strategy to capture power: पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। (फोटो- पीटीआई फाइल)

पढें ब्लॉग (Blog News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.