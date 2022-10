Research: ब्रह्माण्ड के विस्तार की आंख-मिचौली

Originate And Begining Of The Universe: अब तक हम जानते हैं कि हबल डेटा के आधार पर ब्रह्मांड में “कुछ अविश्वसनीय” चल रहा है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसका अध्ययन अभी भी एक रहस्य है।

पढें ब्लॉग (Blog News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram