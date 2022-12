Gujarat Election 2022: गुजरात ने बचा ली भाजपा की लाज

BJP Political Power: भाजपा (BJP), कांग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को लोकतंत्र के महापर्व (Great Festival Of Democracy), अर्थात चुनाव में विजयी होने के लिए बधाई।

Assembly Elections: गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में जीत की खुशी और नेताओं की भाव भंगिमा। पीएम मोदी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। (फोटो- पीटीआई)

