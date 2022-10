आला प्रमाण!

Democratically Election of Kharge And Challenges For Elections: लोकतांत्रिक तरीके से गुप्त मतदान हुआ और मापन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। परिवार केंद्रित और कठपुतली सरकार के आरोपों से उबरने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। आज के दौर में कांग्रेस व खड़गे के लिए सबसे बड़ी चुनौती वह जमीन तलाशना है जिस पर जनता की भरोसा वापसी करवाई जाए।

बुधवार, 19 अक्टूबर, 2022 को नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने आवास पर बधाई देतीं सोनिया गांधी।(पीटीआई फोटो)

