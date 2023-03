संगम होगा कि नहीं!

2024 के आम चुनाव की तैयारी के साथ विपक्षी एकता का सवाल एक बार फिर अपना जवाब मांगने के लिए उठ खड़ा हो गया है। लेकिन, कांग्रेस और वाम दलों के कमजोर होने के बाद से लग रहा है कि अब विश्लेषक इस रस्मी सवाल के विश्लेषण पर विराम ही दे देंगे। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का उदय तो विपक्ष की दावेदारी के साथ हुआ था, लेकिन उसका व्यवहार अब खालिस ‘पक्ष’ की तरह हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के वैचारिक मतभेद इस तरह के हैं कि दोनों का साथ आना अभी मुमकिन नहीं दिख रहा है। ‘भारत जोड़ो’ यात्रा के दौरान और उसके बाद विपक्ष की एकजुटता को लेकर कांग्रेस के उठाए शिशु कदम इतनी जल्दी बड़े होते नहीं दिख रहे कि 2024 का राजनीतिक नक्शा बदलने जितनी मंजिल तय कर सके। फिलहाल केंद्रीय स्तर पर तो किसी तरह के विपक्षी संगम का दृश्य बनता दिख नहीं रहा है। भाजपा बनाम एकता पर विपक्ष के पक्ष का विश्लेषण करता बेबाक बोल।

