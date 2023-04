दृश्य गर्वित कर सकते हैं!

अतीक अहमद खत्म और तीन तैयार। अपराध एक ऐसी शै है जो इंसान के अंदर शैतान बनने का आकर्षण पैदा कर देती है। आधुनिक देशों ने फांसी की सजा को चुना भी तो जनता के बीच उसके सीधे प्रसारण से परहेज किया। इतिहास गवाह है कि जब भी प्रशासन ने अपराध से निपटने में आमने-सामने वाला नायकत्व दिखाया है, सड़क पर उसका महिमामंडन किया है, उससे अपराधियों के प्रति ही आकर्षण बढ़ा है।

हत्या से पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाते पुलिस कर्मी। (फोटो-पीटीआई)

पढें बेबाक बोल (Bebakbol News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram