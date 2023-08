मुकेश भारद्वाज का कॉलम बेबाक बोल: एंकारिता

पत्रकारिता के इतिहास में ‘एंकारिता’ का जिक्र उस अघोषित आपातकाल की तरह होगा जिसने खुद को समय से भी बड़ा समझा था, लेकिन जिसका समय बहुत छोटा था। आने वाली पत्रकारों की पीढ़ी किताबी पाठ्यक्रम में पढ़ेगी कि एक समय की बात थी, जब सरकारी गदाधारी ‘एंकर’ के वेश में खुद को पत्रकार कहने लगे थे।

दूरदर्शन के साथ हमने टेलीविजन पर समाचार देखना शुरू किया था, तब समाचार पढ़ने वाले को समाचार उद्घोषक कहा जाता था। वे पत्रकारिता और दर्शक के बीच की कड़ी थे।

