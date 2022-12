लघु न दीजिए डारि

Voters Verdict On Issue And Claim Of Political Parties: भारतीय जनतंत्र में राजनीतिक दल और जनता दोनों प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली के निगम चुनाव में जनता की तरफ से किए गए प्रयोग का संदेश साफ है। कचरे के ढेर जैसे स्थानीय मुद्दों के बरक्स राष्ट्रीय नेता और मुद्दों के पहाड़ ने इस बार मामला पलट दिया। जनता को लगा कि आपके पास छोटे काम करने की काबिलियत नहीं है इसलिए उन्हें बड़े मुद्दों में फंसा रहे हैं।

