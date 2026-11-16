कभी-कभी तकनीक ऐसी गड़बड़ी कर देती है कि मामला हैरान करने के साथ-साथ मजेदार भी बन जाता है। ऐसा ही एक मामला यमुना एक्सप्रेसवे से सामने आया है, जहां एक कार चालक को कथित तौर पर सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति घंटे की ओवरस्पीडिंग पर 2,000 रुपये का ई-चालान मिला। मगर यहां सबसे ज्यादा हैरानी चालान की रकम से ज्यादा उसकी लोकेशन देखकर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, गाड़ी भारत में यमुना एक्सप्रेसवे पर चल रही थी लेकिन चालान में दर्ज जीपीएस लोकेशन अटलांटिक महासागर के बीच की जगह दिखा रहे थे। इस अजब-गजब मामले ने ट्रैफिक चालान और ऑटोमैटिक कैमरों की सटीकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

101 की रफ्तार और 100 की लिमिट, फिर कटा 2 हजार का चालान

सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, अनुजीत शिवम नाम के एक व्यक्ति को यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीडिंग का ई-चालान मिला। चालान में वाहन की रफ्तार 101 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज थी, जबकि संबंधित जगह पर अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई।

यानी दर्ज रफ्तार तय सीमा से महज 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा थी। इसके लिए 2,000 रुपये का चालान जारी होने पर वाहन चालक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाया। इस मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया, जब चालान में दर्ज लोकेशन सामने आई।

चालान में अटलांटिक महासागर कैसे पहुंच गई कार?

चालान में लोकेशन के तौर पर 0° उत्तरी अक्षांश और 0° पूर्वी देशांतर (0°N, 0°E) दर्ज होने की बात सामने आई। भौगोलिक मानचित्र पर यह बिंदु अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास अटलांटिक महासागर में पड़ता है।

यही वजह है कि यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। जिस वाहन का चालान यमुना एक्सप्रेसवे पर काटा गया, उसके रिकॉर्ड में लोकेशन समुद्र के बीच दिखाई दे रही थी। इसे देखकर लोगों ने ऑटोमैटिक ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए।

हालांकि, केवल गलत जीपीएस निर्देशांक दर्ज होने से यह साबित नहीं होता कि ओवरस्पीडिंग का रिकॉर्ड भी गलत था। लोकेशन में गड़बड़ी की वास्तविक वजह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

अनुजीत शिवम ने अपने पोस्ट में चालान की जानकारी साझा करते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस को टैग किया। उनका सवाल था कि जब कार यमुना एक्सप्रेसवे पर थी, तो स्पीड कैमरे के रिकॉर्ड में लोकेशन अटलांटिक महासागर की कैसे आ गई।

इस घटना के बाद चर्चा सिर्फ 2,000 रुपये के जुर्माने तक सीमित नहीं रही। लोगों ने ऑटोमैटिक कैमरों की विश्वसनीयता, जीपीएस डेटा की सटीकता और चालान जारी करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने क्या जवाब दिया?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सोशल मीडिया पोस्ट पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को ई-चालान हेल्पलाइन नंबर 7065060882 पर संपर्क करने की सलाह दी। इससे शिकायत की जांच और समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

हालांकि, चालान रद्द हुआ है या पुलिस जांच में जीपीएस की गड़बड़ी की पुष्टि हुई है, इसकी जानकारी उपलब्ध रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है। इसलिए फिलहाल इस मामले को गलत लोकेशन दर्ज होने की शिकायत के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।