बस 15 हजार देकर खरीद सकते हैं 71 kmpl की ताबड़तोड़ माइलेज वाले Yamaha RayZR 125 का स्ट्रीट रैली वेरिएंट, ये रहा प्लान

Yamaha Ray ZR 125 Fi Hybrid Street Rally इस स्कूटर का टॉप वेरिएंट है जिसकी दिल्ली में शुरुआती कीमत 92.530 रुपये है।

Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid Street Rally में डिस्क और ड्रम ब्रेक के साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को दिया गया है। (फोटो- YAMAHA)

Yamaha ने हाल ही में अपने स्कूटर रेंज को अपडेट किया है जिसमें से एक है यामाहा रे जेडआर 125 स्ट्रीट रैली (Yamaha Ray ZR 125 Fi Hybrid Street Rally) जो अपने डिजाइन, इंजन और दमदार माइलेज के चलते मार्केट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अगर आप एक नया स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां विकल्प के तौर पर जान लीजिए यामाहा रे जेडआर 125 स्ट्रीट रैली (Yamaha Ray ZR 125 Fi Hybrid Street Rally) की कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के साथ आसान फाइनेंस प्लान। Yamaha Ray ZR 125 Fi Hybrid Street Rally कीमत कितनी है ? यामाहा रे जेडआर 125 एफआई स्ट्रीट रैली वेरिएंट की शुरुआती कीमत 92.530 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है और ये कीमत ऑन रोड होने के बाद 1,06,446 रुपये हो जाती है। ऑन रोड कीमत के मुताबिक, इस स्कूटर को कैश पेमेंट में खरीदने के लिए आपके पास 1 लाख रुपये का बजट होना चाहिए मगर इस फाइनेंस प्लान के जरिए आप इस स्कूटर को 15 हजार रुपये देकर भी खरीद सकते हैं। Yamaha Ray ZR 125 Fi Hybrid Street Rally फाइनेंस प्लान अगर आपके पास 15 हजार रुपये का बजट है तो ऑनलाइन फाइनेंस प्लान कैलकुलेटर के मुताबिक, बैंक इस स्कूटर के लिए 9.7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 91,446 रुपये का लोन जारी कर सकता है। Yamaha Ray ZR 125 Fi Hybrid Street Rally डाउन पेमेंट और मंथली ईएमआई यामाहा रे जेडआर के इस वेरिएंट पर लोन जारी होने के बाद आपको 15 हजार रुपये की डाउन पेमेंट इस स्कूटर के लिए जमा करनी होगी और उसके बाद अगले 3 साल तक हर महीने 2,938 रुपये तक हो जाती है। फाइनेंस प्लान की डिटेल जानने के बाद आप जान लीजिए Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid Street Rally के इंजन, माइलेज और फीचर्स की डिटेल। Also Read Yamaha Fascino 125: 1 लीटर पेट्रोल पीकर 68 km, दौड़ता है यामाहा फसीनो, 21 हजार देकर ले जा सकते हैं घर, ये रहा प्लान Yamaha Ray ZR 125 Fi Hybrid Street Rally इंजन और पावर यामाहा ने इस स्कूटर में 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो एयर कूल्ड तकनीक पर आधारित है। यह इंजन 8.2 पीएस की पावर और 10.3 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। Yamaha Ray ZR 125 Fi Hybrid Street Rally माइलेज कितनी है ? माइलेज को लेकर यामाहा दावा करती है कि ये हाइब्रिड स्कूटर एक लीटर पेट्रोल पर 71.33 किलोमीटर की माइलेज देता है और इस माइलेज को ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। Also Read Yamaha MT15 V2 Finance Plan: 20 हजार देकर ले जा सकते हैं यामाहा एमटी 15 वी2 अपडेट वर्जन, इतनी बनेगी मंथली EMI Yamaha Ray ZR 125 Fi Hybrid Street Rally ब्रेकिंग सिस्टम यामाहा ने इस स्कूटर के फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक और रियर व्हील में ड्रम ब्रेक दिया गया है जिसके साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को लगाया गया है। Yamaha Ray ZR 125 Fi Hybrid Street Rally फीचर्स क्या हैं ? फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी,डिजिटल ऑडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉज, पोजिशन लाइट, स्मार्ट मोटर जनरेटर सिस्टम, स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच और हाइब्रिड तकनीक जैसे फीचर्स को दिया है।

