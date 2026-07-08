यामाहा ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर यामाहा एरोक्स ई (Yamaha Aerox-E) लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले साल XSR155 के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को शोकेस किया था और अब इसे आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए पेश कर दिया गया है। इस स्कूटर को 2.81 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के साथ मार्केट में उतारा गया है। तो देर न करते हुए जान लीजिए इसकी रेंज से लेकर फीचर्स तक की कंप्लीट डिटेल।

Yamaha Aerox-E: बैटरी, मोटर और रेंज

यामाहा एरोक्स-ई में दो 1.5kWh की रिमूवेबल (डिटैचेबल) बैटरियां दी गई हैं, जो कुल 3.0kWh बैटरी पैक के साथ यह स्कूटर आता है। कंपनी का दावा है कि इसमें हाई-एनर्जी सेल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बेहतर प्रदर्शन मिलता है।

यामाहा एरोक्स-ई में लगा इलेक्ट्रिक मोटर 9.5kW (करीब 12.9hp) की पीक पावर और 48Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के अनुसार, यह स्कूटर 117 किलोमीटर (IDC) की सिंगल चार्ज रेंज देने में सक्षम है।

चार राइडिंग मोड

यामाहा एरोक्स-ई में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई राइडिंग मोड दिए गए हैं। इनमें ईको मोड, स्टैंडर्ड मोड, पावर मोड और बूस्ट मोड शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, बूस्ट मोड की मदद से ओवरटेकिंग के दौरान कुछ समय के लिए अतिरिक्त पावर मिलती है, जिससे तेज एक्सीलरेशन मिलता है।

ब्रेकिंग और वजन

सुरक्षा के लिहाज से एरोक्स ई के फ्रंट में एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक और रियर व्हील में डिस्क ब्रेक दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का कर्ब वेट 139 किलोग्राम है, जो पेट्रोल वाले Aerox 155 के बेस मॉडल से करीब 13 किलोग्राम ज्यादा है।

डिजाइन में क्या है नया?

डिजाइन के मामले में एरोक्स-ई काफी हद तक पेट्रोल मॉडल जैसा ही दिखता है। इसमें वही स्पोर्टी बॉडी, ट्विन एलईडी हेडलाइट और एलईडी टेललाइट दी गई है। हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव इसके टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किया गया है, जिसमें स्मार्टफोन ऐप कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है।

किन शहरों में होगी बिक्री?

फिलहाल एरोक्स-ई की बिक्री भारत के चुनिंदा शहरों में शुरू की गई है। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई शामिल हैं।

Yamaha Aerox-E Price in India

शहर एक्स-शोरूम कीमत बेंगलुरु 2,81,600 दिल्ली 2,81,600 मुंबई 2,82,390 पुणे 2,82,390 चेन्नई 2,82,390़

नोट: यामाहा एरोक्स-ई फिलहाल चुनिंदा शहरों में बिक्री के लिए उपलब्ध है लेकिन कंपनी भविष्य में इसकी बिक्री अन्य शहरों में भी शुरू कर सकती है।