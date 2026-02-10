Emission test rules change for BS6 vehicles: भारत में वाहनों के उत्सर्जन परीक्षण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2027 से BS6 मानकों के तहत आने वाले M1 और M2 कैटेगरी के वाहनों का उत्सर्जन परीक्षण विश्वव्यापी सामंजस्यपूर्ण हल्के वाहन परीक्षण प्रक्रिया (WLTP) के अनुसार किया जाएगा।

इस बदलाव को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules) में संशोधन के ज़रिए अधिसूचित किया गया है। इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 28 अप्रैल 2025 को इसके ड्राफ्ट नियम जारी किए थे।

किन वाहनों पर लागू होंगे नए नियम?

नए WLTP आधारित उत्सर्जन मानक निम्न वाहनों पर लागू होंगे:

M1 कैटेगरी: पैसेंजर कारें

M2 कैटेगरी: 5 टन से कम वजन वाली पैसेंजर बसें और वैन

सभी नए वाहन मॉडल, जिनका निर्माण 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद होगा

अब तक कैसे होता था उत्सर्जन टेस्ट?

फिलहाल भारत में BS6 उत्सर्जन टेस्ट और CAFE (कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता) मानक, दोनों के लिए संशोधित भारतीय ड्राइविंग साइकिल (एमआईडीसी)का इस्तेमाल किया जाता है।

MIDC एक फिक्स्ड स्पीड और दूरी आधारित लैब टेस्ट है, जिसे लंबे समय से वास्तविक ड्राइविंग स्थितियों से अलग माना जाता रहा है।

WLTP क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?

WLTP (विश्वव्यापी सामंजस्यपूर्ण हल्के वाहन परीक्षण प्रक्रिया) एक आधुनिक और ज्यादा यथार्थवादी टेस्ट साइकल है, जिसे यूरोपीय संघ ने 2018 में अपनाया था और इसे वास्तविक सड़क परिस्थितियों के ज्यादा करीब माना जाता है।

WLTP में शामिल हैं:

अलग-अलग स्पीड प्रोफाइल

तेज एक्सेलेरेशन

लंबी ड्राइविंग अवधि

ज्यादा यथार्थवादी तापमान और लोड कंडीशन

इसका मकसद लैब टेस्ट और रियल-वर्ल्ड उत्सर्जन के बीच का अंतर कम करना है।

कैसे होगा WLTP उत्सर्जन परीक्षण?

नोटिफिकेशन के अनुसार, WLTP टेस्ट चेसिस डायनामोमीटर पर किए जाएंगे और प्रक्रिया AIS-175 मानक के अनुसार होगी। इसमें समय-समय पर AIS-175 में संशोधन भी लागू होंगे।

BS6 लिमिट में कोई बदलाव नहीं

सरकार ने साफ किया है कि, BS6 उत्सर्जन सीमाएं वही रहेंगी और केवल टेस्टिंग साइकल बदली जाएगी। इसका मतलब है कि नियम सख्त नहीं हुए हैं, बल्कि उत्सर्जन मापने का तरीका ज्यादा सटीक बनाया गया है।

CAFE Norms और WLTP का कनेक्शन

दिलचस्प बात यह है कि, फिलहाल CAFE norms भी MIDC साइकल पर आधारित हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने 31 मार्च 2027 से WLTP अपनाने का प्रस्ताव दिया है और इसके साथ CAFE 3 norms लागू होंगे। इससे वाहन कंपनियों पर फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर और ज्यादा दबाव बढ़ सकता है।

ग्राहकों और ऑटो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा?

कार कंपनियों को इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम में सुधार करना होगा

रियल-वर्ल्ड माइलेज और उत्सर्जन आंकड़े ज्यादा सटीक होंगे

ग्राहकों को कागजी नहीं, वास्तविक फ्यूल एफिशिएंसी की जानकारी मिलेगी

भारत वैश्विक उत्सर्जन मानकों के और करीब आएगा

FAQ: आपके सवाल, आसान जवाब

Q1. WLTP और MIDC में मुख्य अंतर क्या है?

A. MIDC फिक्स्ड और सीमित टेस्ट है, जबकि WLTP ज्यादा लंबा और रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग जैसा होता है।

Q2. क्या पुरानी BS6 कारों पर यह नियम लागू होगा?

A. नहीं, यह नियम केवल 1 अप्रैल 2027 के बाद बने नए मॉडल्स पर लागू होगा।

Q3. क्या कारें महंगी होंगी?

A. शुरुआती दौर में लागत बढ़ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में टेक्नोलॉजी बेहतर और किफायती हो सकती है।

Q4. क्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पर भी WLTP लागू होगा?

A. EVs पर WLTP का इस्तेमाल मुख्य रूप से रेंज और ऊर्जा खपत मापने के लिए होता है, न कि उत्सर्जन के लिए।

Q5. क्या भारत में RDE (Real Driving Emissions) भी लागू होंगे?

A. सरकार पहले ही RDE फेज-1 लागू कर चुकी है और आगे और सख्ती की संभावना है।

Jansatta Automobile Expert Conclusion

WLTP की ओर भारत का यह कदम स्वच्छ पर्यावरण, पारदर्शी डेटा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में इसका असर कारों की तकनीक, माइलेज दावों और प्रदूषण नियंत्रण पर साफ नजर आएगा।