Car On-Road Price: जब हम नई कार खरीदने के लिए ऑनलाइन कीमत देखते हैं तो सबसे पहले एक्स-शोरूम प्राइस नजर आता है। मगर यह कार की अंतिम कीमत नहीं होती। शोरूम से कार खरीदकर उसे सड़क पर चलाने के लिए आरटीओ/रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी शुल्क भी देने पड़ते हैं। इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद जो रकम बनती है, उसे आम तौर पर ऑन रोड प्राइस कहा जाता है।

यही वजह है कि 8 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत वाली कार की ऑन रोड कीमत कई बार 9 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऑन रोड प्राइस में कौन-कौन से चार्ज जुड़ते हैं और किन शुल्कों को लेकर ग्राहक को सावधान रहना चाहिए?

On-Road Price क्या होता है?

आसान भाषा में कहें, तो ऑन रोड प्राइस वह कुल रकम है, जो ग्राहक को नई कार खरीदकर उसे कानूनी तौर पर सड़क पर चलाने के लिए चुकानी पड़ती है। इस ऑन रोड प्राइस में ये खर्च मुख्य रूप से शामिल होते हैं।

एक्स-शोरूम प्राइस

आरटीओ रजिस्ट्रेशन फीस

रोड टैक्स/मोटर व्हीकल टैक्स

कार इंश्योरेंस

फास्टैग

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP)

हाइपोथीकेशन चार्ज , अगर कार लोन पर खरीदी गई है

कुछ मामलों में अन्य सरकारी/डीलर शुल्क

Ex-Showroom Price क्या है?

यह कार की कीमत का शुरुआती हिस्सा है, जिसे कंपनी तय करती है। इसमें कार की मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, डीलर मार्जिन और लागू टैक्स जैसे घटक शामिल होते हैं। मगर एक्स शोरूम प्राइस का मतलब यह नहीं है कि इतनी रकम देकर कार सड़क पर चलाने के लिए तैयार हो जाएगी। यानी अगर किसी कार की कीमत 8 लाख एक्स शोरूम है, तो ग्राहक का वास्तविक खर्च 8 लाख तक सीमित नहीं होगा।

RTO Registration और Road Tax

नई कार को सड़क पर चलाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके लिए आरटीओ से संबंधित शुल्क और राज्य सरकार का मोटर व्हीकल/रोड टैक्स देना पड़ता है। यही वह हिस्सा है जहां अलग-अलग राज्यों में ऑन रोड प्राइस में बड़ा अंतर आ सकता है। एक ही कार की एक्स शोरूम कीमत समान होने के बावजूद अलग राज्य में उसकी ऑन रोड कीमत अलग हो सकती है।

Car Insurance का खर्च

कार खरीदते समय इंश्योरेंस एक अहम खर्च है। IRDAI के अनुसार सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस अनिवार्य है। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार कॉम्प्रिहेंसिव/पैकेज या अन्य उपयुक्त ओन डैमेज कवर भी चुन सकता है।

नई कार के मामले में डीलर अक्सर इंश्योरेंस का कोटेशन ऑन रोड प्राइस में शामिल करके देता है। लेकिन ग्राहक को यह मान लेना जरूरी नहीं है कि डीलर का इंश्योरेंस कोटेशन ही सबसे सस्ता या सबसे बेहतर विकल्प होगा। IRDAI भी अलग-अलग बीमा कंपनियों के प्रीमियम, कवरेज, डिडक्टिबल और IDV की तुलना करने की सलाह देता है।

इंश्योरेंस लेते समय आईडीवी, थर्ड-पार्टी कवर, खुद के नुकसान का कवर, डिडक्टिबल, जीरो डेप्रिसिएशन, इंजन प्रोटेक्शन, रोडसाइड असिस्टेंस और कंज्यूमेबल्स कवर को जरूर देखें।

FASTag का चार्ज

नई कार के साथ फास्टैग भी जरूरी होता है। इसका शुल्क ऑन रोड बिल में शामिल किया जा सकता है। ग्राहक को यह देखना चाहिए कि बिल में फास्टैग के नाम पर कितनी रकम ली जा रही है और इसमें टैग की लागत तथा शुरुआती बैलेंस आदि क्या शामिल हैं।

HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

नई कार के रजिस्ट्रेशन के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) भी लगती है। इसकी लागत अलग से दिखाई जा सकती है या संबंधित रजिस्ट्रेशन/नंबर प्लेट शुल्क के हिस्से के रूप में आ सकती है। इसलिए ऑन रोड कोटेशन लेते समय ग्राहक को नंबर प्लेट से संबंधित शुल्क भी चेक कर लेना चाहिए।

Hypothecation Charge क्या होता है?

अगर आप कार लोन पर खरीद रहे हैं, तो वाहन के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में बैंक/फाइनेंसर का हित दर्ज किया जाता है। इसे आम तौर पर हाइपोथीकेशन चार्ज कहा जाता है। इसके लिए संबंधित आरटीओ शुल्क लग सकता है। यानी कैश में खरीदी गई कार और लोन पर खरीदी गई कार की ऑन रोड कीमत में कुछ अंतर हो सकता है।

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