Virat Kohli Car Collection: RCB के पूर्व कप्तान विराट कोहली को है तेज रफ्तार लग्जरी कारों से प्यार, ऐसा है इनका स्पेशल कार कलेक्शन

Virat Kohli जिन कारों के मालिक हैं उन लग्जरी कारों में Bentley से लेकर Audi तक की कार शामिल है।

Virat Kohli को सिर्फ लग्जरी कारों का शौक नहीं है बल्कि वो इन कारों को ड्राइव करते हुए भी कई बार स्पॉट किए गए हैं।

Virat Kohli एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं जो अपने एग्रेसिव क्रिकेट और फिटनेस के चलते चर्चा में बने रहते हैं और पूरी दुनिया में इनके फैंस मौजूद हैं। कोहली जितना प्यार अपने खेल और फिटनेस से करते हैं वो उतना ही प्यार लग्जरी कारों से भी करते हैं। लग्जरी कारों के लिए लिए प्यार के चलते उनके गैराज में कई लग्जरी कारें मौजूद हैं। हालांकि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कोहली ने अपनी बहुत सी कारों को बेचने की बात की क्योंकि वे जोश-जोश में खरीदी गई थीं। अगर आप भी विराट कोहली (Virat Kohli) के फैन हैं तो यहां जान लीजिए उनके कंप्लीट कार कलेक्शन की डिटेल जिसमें शामिल हैं बेंटले से लेकर ऑडी तक लग्जरी कारों की लंबी रेंज। Bentley Continental GT (शुरुआती कीमत रु. 4.04 करोड़) Bentley Continental GT विराट कोहली के कार कलेक्शन में सबसे महंगी कार उनकी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी है जिसकी कीमत 4.04 करोड़ रुपये उपर है। नए मॉडल में 22 इंच के पहियों के लिए नए मुलिनर डिजाइन के साथ डबल डायमंड फ्रंट ग्रिल है। बेंटले का दावा है कि नए कॉन्टिनेंटल जीटी मुलिनर को उन ग्राहकों से अपील करने के लिए बनाया गया है जो खूबसूरत डिटेलिंग पर ध्यान देना चाहते हैं। Bentley Flying Spur (शुरुआती कीमत रु. 3.41 करोड़) Bentley Flying Spur कोहली के पास एक दूसरी Bentley, the Flying Spur भी है। सुपरकार में 6.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड W12 इंजन मिलता है जो 8-स्पीड डुअल-क्लच गियर बॉक्स की मदद से 626 बीएचपी और 900 एनएम का टॉर्क बनाता है जो बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में भी मिलता है। इसकी कीमत रुपये के करीब 3.41 करोड़ रुपये है। Audi R8 LMX Limited Edition (शुरुआती कीमत रु. 2.97 करोड़) Audi R8 LMX Limited Edition विराट कोहली के पास दो R8 हैं, जिनमें से R8 LMX एक ज्यादा पावरफुल लिमिटेड एडिशन है। इस कार में 5.2-लीटर V10 इंजन के साथ आता है, लेकिन 540 Nm के साथ 570 bhp का उत्पादन करने के लिए ट्यून किया गया है। Also Read Lamborghini से लेकर Range Rover तक, के एल राहुल और अथिया शेट्टी के पास हैं इतना बड़ा लग्जरी कार कलेक्शन Audi R8 V10 (शुरुआती कीमत रु. 2 करोड़) Audi R8 V10 कोहली की R8 V10 में 5.2-लीटर V10 इंजन है जो 530 एनएम का पीक टॉर्क और 517 पावर डिलीवर करता है जिसे Quattro के साथ 7-स्पीड ट्विन क्लच DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इस कार की कीमत 2 करोड़ रुपये है। Also Read महंगी घड़ियों के अलावा लग्जरी कारों का भी शौक रखते हैं हार्दिक पांड्या, हैरान करने वाला है कार का कलेक्शन Audi A8L W12 Quattro (शुरुआती कीमत 1.87 करोड़) Audi A8L W12 Quattro कोहली के कार कलेक्शन में एक और स्पोर्टी ऑडी A8L W12 क्वाट्रो है जिसकी कीमत 1.87 करोड़ रुपये है। A8L, A8 का लंबा-व्हीलबेस एडिशन है जो 6.3-लीटर इंजन द्वारा संचालित होता है। यह इंजन 494 hp और 625 Nm का टार्क जनरेट करता है।

