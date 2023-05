Upcoming 4 SUVs Tata Motors: टाटा मोटर्स 2023 में लॉन्च करेगी ये 4 एसयूवी, मार्केट में आने से पहले जानें क्या होंगे बड़े अपडेट

Upcoming SUVs के लॉन्च की शुरुआत Tata Motors सितंबर से शुरू कर सकता है जिसके बाद चौथी एसयूवी को दिसंबर तक लॉन्च किया जा सकता है।

Tata Motors Upcoming SUVs में एक इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल है जिसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है।

Tata Motors देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों में से एक है जिसने हाल के कुछ वर्षों में लगभग सभी व्हीकल सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत किया है। बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए कंपनी न सिर्फ अपनी गाड़ियों की मौजूदा रेंज को अपडेट कर रही है बल्कि नई पीढ़ी के वाहनों को भी लॉन्च करने का काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2023 खत्म होने से पहले अपनी चार नई एसयूवी को मार्केट में उतार देगी। यहां आप जानेंगे इन अपकमिंग एसयूवी के लॉन्च होने से पहले इनकी डिटेल। Upcoming SUVs Tata Motors 2023 Upcoming Tata Nexon Facelift टाटा नेक्सन अपनी कंपनी की बेस्ट सेलिंग एसयूवी में से एक है जिसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कंपनी Tata Nexon SUV की सफलता को देखते हुए इसका फेसलिफ्ट एडिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जिसे हाल ही में कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इस एसयूवी को दिवाली के फेस्टिव सीजन के दौरान मार्केट में पेश किया जा सकता है। इस एसयूवी में मिलने वाले बड़े अपडेट्स में ADAS और अपडेट पावरट्रेन प्रमुख होंगे। Upcoming Tata Harrier Facelift टाटा हैरियर एसयूवी के अपकमिंग फेसलिफ्ट एडिशन को की बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है जिसके बाद से इसके लॉन्च को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसे अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान मार्केट में पेश कर सकती है। कहा जा रहा है कि Tata Harrier फेसलिफ्ट के लेवल 2 ADAS और अन्य उन्नत सुविधाओं के साथ अधिक शक्तिशाली डीजल इंजन के साथ आने की उम्मीद है। SUV के पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट के साथ आने की भी उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा हैरियर में अपडेटेड इंटीरियर और डिजाइन में बड़े बदलावों के साथ लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा, इंटीरियर में अपग्रेड किया हुआ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को लगाया जाएगा। सेफ्टी फीचर्स में ADAS को जोड़े जाने की संभावना प्रबल है। Also Read Mahindra के पास हैं XUV700, ScorpioN और Thar के 2.5 लाख पेंडिंग ऑर्डर, वेटिंग पीरियड बढ़कर हुआ 17 महीने Upcoming Tata Safari Facelift टाटा सफारी फेसलिफ्ट को लेकर उम्मीद की जा रही है कि अपडेटेड एडिशन को कंपनी टाटा हैरियर के साथ ही मार्केट में उतारेगी। इस एसयूवी में होने वाले बड़े बदलावों में इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर और इंजन भी शामिल है। एक्सटीरियर में नए डिजाइन का फ्रंट और रियर बंपर तो इंटीरियर में पहले से ज्यादा बड़ा फुल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को दिया जा सकता है। Also Read Tesla Model Y: टेस्ला मॉडल वाई बनी दुनिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार, Elon Musk ने 2 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी Upcoming Tata Punch EV Facelift टाटा पंच अपनी कंपनी को बड़ी सफलता दिलवाने वाली एसयूवी में से एक है। टाटा पंच को मार्केट में मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते कंपनी इसके इलेक्ट्रिक एडिशन पर काम कर रही है जिसकी टेस्टिंग को भी शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा पंच ईवी को कंपनी दिसंबर 2023 के दौरान लॉन्च कर सकती है। लॉन्च होने के बाद Tata Punch EV का भारत में मुकाबला Citroen eC3 के साथ होना है।

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram