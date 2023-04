Upcoming Tata Motors SUVs: Punch के CNG अवतार से लेकर Nexon फेसलिफ्ट तक, इन एसयूवी को जल्द लॉन्च करेगी टाटा मोटर्स

Upcoming Tata Motors SUVs 2023 के लॉन्च की शुरुआत अप्रैल के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर दिवाली के फेस्टिव सीजन तक हो सकती है।

Upcoming Cars Tata Motors में कंपनी सबसे पहले टाटा पंच के सीएनजी अवतार को मार्केट में लॉन्च कर सकती है।

Tata Motors अपने SUV पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है और उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले इस साल के अंत तक वे भारतीय बाजार में उतरेंगे। कंपनी कई मॉडल्स के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है, जिन्हें अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में पोजिशन किया जाएगा। 2023 में भारत में लॉन्च होने वाली Tata SUVs की इस आर्टिकल में डिटेल पर नज़र डालें। 2023 में भारत में आने वाली Tata SUVs Tata Nexon Facelift Tata Nexon के हैवी लोडेड एडिशन को 2023 के मध्य तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसमें प्रमुख डिजाइन ट्वीक्स, नए फीचर्स और अपडेटेड पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे। आगामी Tata Nexon फेसलिफ्ट भारत में ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) प्राप्त करने वाली पहली सब-कॉम्पैक्ट SUV हो सकती है। इसे मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाना जारी रहेगा। Upcoming Tata Punch ICNG टाटा मोटर्स सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक ईंधन विकल्पों पर बड़ा दांव लगा रही है। कंपनी ने पंच के iCNG वर्जन को ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किया था और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। टाटा पंच सीएनजी में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 1.2-लीटर द्वि-ईंधन पेट्रोल इंजन और एक अच्छा बूट स्पेस प्रदान करने के लिए एक नया डुअल-सिलेंडर सीएनजी सेटअप होगा। Also Read Hyundai Grand i10 Nios CNG: 1 लाख की डाउन पेमेंट पर कितनी बनेगी हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस सीएनजी की EMI, जानें यहां Upcoming Tata Harrier Facelift and Safari Nexon के साथ, Tata Motors Harrier और Safari के फेसलिफ्ट वर्जन पर भी काम कर रही है। इन मिड-साइज SUVs को संशोधित इंटीरियर के साथ एक अपडेटेड फ्रंट और रियर साइड मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इन एसयूवी की फीचर्स लिस्ट को बढ़ाते हुए इसमें कुछ नए फीचर्स को भी जोड़ेगी। नई हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट को मौजूदा 2.0-लीटर डीजल मिलता रहेगा, लेकिन टाटा की बिल्कुल नई 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर को भी स्पोर्ट करने की संभावना है। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram