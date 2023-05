Upcoming Royal Enfield Motorcycles: 2023-24 के दौरान लॉन्च होंगी रॉयल एनफील्ड की ये पांच मोटरसाइकिल

Upcoming Royal Enfield Motorcycles में बुलेट 350 से लेकर हिमालयन तक के अपडेट मॉडल को भी शामिल किया गया है।

Upcoming Royal Enfield Motorcycles में बुलेट 350 का नया मॉडल कंपनी का सबसे कम कीमत वाला प्रोडक्ट होगा।

Royal Enfield भारत में एक प्रमुख बाइक निर्माता कंपनी है जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या में क्रूजर बाइक हैं। इस सेगमेंट में लगातार बढ़ते मुकाबले को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी कुछ नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है ताकि इस सेगमेंट में बना हुआ दबदबा कायम रखा जा सके। रॉयल एनफील्ड 2023 से 2024 के बीच 5 मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी जिसमें क्रूजर से लेकर एडवेंचर बाइक शामिल हैं। अगर आप भी रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की बाइकों के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए इन अपकमिंग बाइक्स के इंजन स्पेसिफिकेशन से लेकर लॉन्च संभावित लॉन्च डेट तक की पूरी डिटेल। Upcoming Royal Enfield bikes in India New-gen Royal Enfield Bullet 350 रॉयल एनफील्ड अपनी पॉपुलर 350 सीसी की बाइक रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का अपडेट वर्जन इसी साल लॉन्च करेगी और ये नया अपडेट वर्जन कंपनी की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल के रूप में प्लेस की जाएगी। यह आरई की जे-सीरीज प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो मिटियोर, हंटर और न्यू-जीन क्लासिक सहित अन्य 350cc की दूसरी बाइकों को लाइनअप करता है। इस बाइक में 349cc का सिंगल-सिलेंडर मिलेगा जो एयर और ऑयल-कूल्ड तकनीक पर आधारित होगा। Royal Enfield Himalayan 450 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 वो बाइक है जिसे एडवेंचर सेगमेंट को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट जाता है। इस बाइक को मिली सफलता को देखते हुए कंपनी इस का नया अपडेट वर्जन मार्केट में लॉन्च कर रही है जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन 450 मौजूदा हिमालयन से ज्यादा पावरफुल और फीचर से भरपूर होगी। इसमें लिक्विड-कूल्ड 450cc इंजन मिलेगा, जो लगभग 40 बीएचपी, यूएसडी फ्रंट फोर्क्स, 21-इंच और 18-इंच वायर-स्पोक व्हील आदि के पावर आउटपुट के साथ होगा। Royal Enfield 450cc Roadster अपकमिंग Himalayan 450 पर आधारित Royal Enfield एक रोड-बायस्ड नेकेड स्ट्रीट मोटरसाइकिल भी लॉन्च करेगी. आरई की आने वाली 450 सीसी रोडस्टर में वही इंजन होगा लेकिन अलग तरीके से ट्वीक किया जाएगा। इसमें लोअर सीट हाइट, ट्यूबलेस टायर्स के साथ अलॉय व्हील्स और दूसरे अपडेट्स मिलेंगे। Also Read EV buying guide: सिंगल चार्ज पर 140 km तक की रेंज का दावा, जानें क्या Poise Grace इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत और फीचर्स Royal Enfield ShotGun 650 रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 को पहली बार EICMA 2021 में बॉबर कॉन्सेप्ट के तौर पर शोकेस किया गया था। इसके परीक्षण मॉड्यूल का भारत में पहले से ही परीक्षण किया जा रहा है और यह एक बॉबर-स्टाइल क्रूजर मोटरसाइकिल होने की संभावना है। शॉटगन 650 अपने पावरट्रेन को सुपर मिटियोर 650 के साथ साझा करेगा और लॉन्च होने पर यह भारत में बिक्री पर यह सबसे महंगी रॉयल एनफील्ड बाइक हो सकती है। Also Read Bajaj Auto नए अवतार में रिलॉन्च करेगी Avenger 220 Street, जानें क्या हो सकते हैं इंजन, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन Fully-faired RE Continental GT 650 इस लिस्ट में आखिरी बाइक फुली-फेयर्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650 है। हालांकि रॉयल एनफील्ड ने अभी तक इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की है, मोटरसाइकिल का एक टेस्टिंग मॉडल हाल ही में टेस्टिंग राइड के दौरान स्पॉट किया गया है। कंपनी के पास पहले से ही एक रेस-स्पेक सेमी-फेयर्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650 है जिसे वह जीटी कप में इस्तेमाल करती है और फुली-फेयर्ड प्रोडक्शन-स्पेक मोटरसाइकिल जल्द ही एक वास्तविकता हो सकती है।

