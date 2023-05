Upcoming Royal Enfield Himalayan 450: लॉन्च होने से पहले यहां जान लीजिए रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की इंजन से लेकर फीचर्स तक पूरी डिटेल

Upcoming Royal Enfield Himalayan 450 का डिजाइन ज्यादातर मौजूदा मॉडल वाला ही रहेगा लेकिन कंपनी इसे कई बदलावों के साथ पेश करेगी।

Upcoming Royal Enfield Himalayan 450 को दिवाली के फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च किया जा सकता है।

Royal Enfield टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज्यादा क्रूजर बाइक वाली कंपनी है जो मार्केट में बढ़ती प्रतियोगिता को देखते हुए अपनी मौजूदा रेंज को न सिर्फ अपडेट कर रही है बल्कि कई नई बाइक लॉन्च भी करने वाली है जिसमें से एक है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 (Royal Enfield Himalayan 450) जो मौजूदा हिमालयन एडवेंचर बाइक का अपडेट वर्जन है। अपकमिंग रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 (Royal Enfield Himalayan 450) को लॉन्च से पहले हाल ही में टेस्टिंग राइड के दौरान स्पॉट किया गया है जिसमें इस बाइक की काफी डिटेल निकलकर आई है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बाइक के लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। अगर आप भी एडवेंचर बाइक सेगमेंट में रूचि रखते हैं और Royal Enfield Himalayan 450 के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं तो उससे पहले यहां जान लीजिए इस अपकमिंग बाइक की जानने योग्य बड़ी बातें। Royal Enfield Himalayan 450 Design: टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई हिमालयन 450 का डिजाइन ज्यादातर मौजूदा मॉडल की तरह ही रहेगा। मगर इसमें कंपनी कुछ कॉस्मेटिक और ग्राफिकल बदलावों के साथ इसके फ्रंट में पहले से ज्यादा बड़ा नया विंड स्क्रीन देगी जो राइडर को तेज हवाओं से बचाने में काफी मददगार साबित होता है। Royal Enfield Himalayan 450 Braking and Suspension System: ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर व्हील में ड्रम डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा जिसके साथ सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को जोड़ा जाएगा। सस्पेंशन सिस्टम की बात करें इसके फ्रंट में यूएसडी फोर्क और रियर में मोनोशॉक को लगाया जाएगा। Royal Enfield Himalayan 450 twin piece seat: कंपनी ने मौजूदा मॉडल से अलग अपडेट देते हुए इसकी सीट को सिंगल के बजाय ट्विन सीट से लैस किया है जो रियर सीट पर पैसेंजर होने की स्थिति में राइडर के लिए काफी कंफर्ट को प्रदान करेगी। इसके अलावा इसके फ्रंट में 21 इंच के व्हील के साथ रियर में 17 इंच का व्हील लगाया जा सकता है। Royal Enfield Himalayan 450 updated features: अपकमिंग रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में एक क्लियर फ्लाईस्क्रीन के साथ एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। एलईडी हेडलाइट, हैलोजन टर्न इंडीकेटर्स को दिया जाएगा। Also Read Royal Enfield Top 3 Best Selling Bikes: टॉप 3 क्रूजर बाइक जो अप्रैल में बनी रॉयल एनफील्ड की बेस्ट सेलिंग, पढ़ें कंप्लीट सेल्स रिपोर्ट Royal Enfield Himalayan 450 launch timeline: लॉन्च को लेकर कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिमालयन को सितंबर 2023 में लॉन्च कर सकती है। Royal Enfield Himalayan 450 Rivals: लॉन्च होने के बाद इस एडवेंचर बाइक के अपडेट वर्जन का मुकाबला केटीएम एडवेंचर 390 और येज़्दी एडवेंचर के साथ होना है। Also Read Harley Davidson X 440: जुलाई में लॉन्च होगी मेड इन इंडिया हार्ले डेविडसन एक्स 440, जानें इंजन से लेकर राइवल्स तक कंप्लीट डिटेल Royal Enfield Himalayan 450 Price: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की कीमत के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 3 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मार्केट में उतार सकती है।

