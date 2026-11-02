नवंबर 2026 में भारतीय कार बाजार में कुछ खास नई गाड़ियां दस्तक देने की तैयारी में हैं। इस महीने की लिस्ट में दो लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक हैचबैक और एक लोकप्रिय हाइब्रिड एमपीवी का फेसलिफ्ट शामिल है। इनमें मर्सिडीज-बेंज जीएलसी इलेक्ट्रिक और डेन्जा जेड9 जीटी जैसी गाड़ियां अपनी दमदार परफॉर्मेंस और आधुनिक फीचर्स के चलते चर्चा में रहेंगी। वहीं, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के अपडेटेड मॉडल और नई मिनी कूपर एसई का भी इंतजार है।

Mercedes-Benz GLC Electric: 715 किमी की रेंज वाली लग्जरी SUV

मर्सिडीज-बेंज जीएलसी इलेक्ट्रिक को भारत में 4 नवंबर को लॉन्च किए जाने की योजना है। यह कंपनी की इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज में एंट्री-लेवल मॉडल के तौर पर आएगी। इसकी खासियत लंबी रेंज, दमदार मोटर और प्रीमियम केबिन है। इसके 400 4Matic वर्जन में 94kWh बैटरी पैक और डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार, यह 490hp पावर और 800Nm टॉर्क देता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसकी WLTP रेंज 715 किलोमीटर तक है और यह 4.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।

फीचर्स की बात करें तो SUV में 39.1 इंच का हाइपरस्क्रीन डिस्प्ले सेटअप, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, ADAS, एआई असिस्टेंट और बर्मेस्टर 4D साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 80 लाख से 90 लाख के बीच हो सकती है।

Denza Z9 GT: 1,156hp की पावर वाली इलेक्ट्रिक कार

डेन्जा जेड9 जीटी को 13 नवंबर को भारत में पेश किए जाने की योजना है। यह बीवाईडी के लग्जरी ब्रांड डेन्जा की भारतीय बाजार में एंट्री का हिस्सा होगी। इसका शूटिंग ब्रेक डिजाइन इसे आम सेडान और एसयूवी से अलग बनाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 122.5kWh बैटरी पैक दिया जाएगा, जिसकी दावा की गई WLTP रेंज लगभग 600 किलोमीटर है। तीन इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर 1,156hp पावर और 1,210Nm टॉर्क पैदा करती हैं। कंपनी के दावे के अनुसार, यह कार 2.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।

केबिन में पांच डिस्प्ले, 20-स्पीकर डेविआलेट साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, मसाज फंक्शन वाली सीटें और ADAS जैसे फीचर्स मिलने की जानकारी है। इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत ₹1.2 करोड़ से ₹1.5 करोड़ के बीच हो सकती है।

Toyota Innova Hycross Facelift: नए लुक के साथ फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड तकनीक की उम्मीद

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट को नवंबर में पेश किए जाने की संभावना रिपोर्ट में जताई गई है। हालांकि, इसकी लॉन्च टाइमलाइन को अभी अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए। कंपनी की आधिकारिक पुष्टि के बिना तारीख और फीचर्स को अंतिम नहीं माना जा सकता।

फेसलिफ्ट मॉडल में आगे की तरफ नई ग्रिल, पहले से पतले हेडलैंप, अपडेटेड अलॉय व्हील और पीछे के डिजाइन में मामूली बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केबिन में बड़ी टचस्क्रीन, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर, नई सीट अपहोल्स्ट्री और नए कलर विकल्प मिलने की उम्मीद है।

इस कार की सबसे अहम संभावित खासियत फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन को फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल बनाया जा सकता है। हालांकि, इसमें किस इथेनॉल मिश्रण का इस्तेमाल किया जा सकेगा और क्या गैर-हाइब्रिड वेरिएंट में भी यह तकनीक मिलेगी, इसपर मुहर लॉन्च के समय ही लगेगी। इसकी संभावित कीमत 20 लाख से 35 लाख के बीच हो सकती है।

New Mini Cooper SE: 402 किमी की दावा की गई रेंज

मिनी कूपर एसई की नई जनरेशन को 27 नवंबर को भारत में बिक्री के लिए लाने की योजना है। इसके साथ फैशन डिजाइनर पॉल स्मिथ के सहयोग से तैयार विशेष पॉल स्मिथ एडिशन भी उपलब्ध हो सकती है।

नई कूपर एसई में 54.2kWh बैटरी पैक और फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। इसका आउटपुट 218hp पावर और 330Nm टॉर्क है। कंपनी के मुताबिक, कार 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी दावा की गई WLTP रेंज 402 किलोमीटर तक है। यह 11kW AC और 95kW DC चार्जिंग सपोर्ट करती है। DC फास्ट चार्जर से बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में लगभग 30 मिनट लगने का दावा है।

पॉल स्मिथ एडिशन में खास एक्सटीरियर रंग, अलग रूफ फिनिश, नॉटिंघम ग्रीन कलर के कुछ डिजाइन एलिमेंट और इंटीरियर में विशेष ग्राफिक्स मिलेंगे। इसकी भारत में कीमत अभी घोषित नहीं हुई है।