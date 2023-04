Royal Enfield से लेकर KTM तक, अप्रैल में लॉन्च कर सकती हैं नई बाइक, पढ़ें डिटेल

Upcoming Bikes April 2023 में लॉन्च होने वाली बाइक्स में क्रूजर, एडवेंचर और स्ट्रीटफाइडर बाइक शामिल हैं।

Upcoming Bikes April 2023 में लॉन्च होने वाली सभी बाइक को OBD2 नॉर्म्स वाला बनाया गया है।

अप्रैल 2023 टू व्हीलर सेक्टर के रोमांचक हो सकता है जिसकी वजह है इस सेगमेंट में आने वाली नई बाइक जिन्हें कंपनियां इस महीने के किसी भी दिन लॉन्च कर सकती हैं। अगर आप भी नई बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए उन बाइकों की डिटेल जो इस महीने दे सकती हैं मार्केट में दस्तक। अपकमिंग बाइक्स जिन्हें कंपनियां अप्रैल में लॉन्च कर सकती है उसमें रॉयल एनफील्ड से लेकर केटीएम, और ट्राएम्फ जैसी कंपनियों की बाइक शामिल हैं। 2023 Royal Enfield Bullet 350 Royal Enfield क्रूजर बाइक सेगमेंट में अपना दबदबा कायम रखने के लिए लगातार अपनी बाइकों की रेंज को अपडेट कर रही है और नई बाइकों को लॉन्च कर रही है। इसमें नया नाम बुलेट 350 का है जिसे कंपनी अपने लेटेस्ट J सीरीज़ प्लेटफॉर्म पर तैयार करके नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस बाइक को हाल ही में टेस्टिंग ड्राइव के दौरान स्पॉट किया गया है और इसकी कुछ स्पाई इमेज भी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी नई बुलेट 350 को इस महीने के आखिरी हफ्ते में 1.80 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च कर सकती है। Spoke-Wheeled KTM 390 Adventure केटीएम 390 एडवेंचर में अलॉय व्हील से जुड़ी परेशानियों के बाद कंपनी इसे अपडेटेड स्पोक व्हील और इंजन अपडेट्स के साथ मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसे स्पोक व्हील के साथ 3.42 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मार्केट में लॉन्च कर सकती है। Updated Triumph Street Triple Lineup ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल 765 लाइनअप मिडिलवेट स्ट्रीट फाइटर बाइक सेगमेंट की एक पॉपुलर बाइक है जिसे कंपनी नई अपडेट के साथ मार्केट में उतारने वाली है। इस बाइक में मिलने वाले अपडेट्स में नई कलर स्कीम, नए हाइटेक फीचर्स और नए इमिशन नॉर्म्स के तहत अपडेट इंजन होगा। कंपनी ने इसकी कीमत के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है मगर रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी शुरुआती कीमत 11.5 लाख रुपये हो सकती है। https://www.jansatta.com/blank.html

