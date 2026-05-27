अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल X47 लाइनअप में एक नया एंट्री-लेवल वेरिएंट पेश किया है। कंपनी ने इस नए मॉडल को सिर्फ X47 नाम से अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया है। इस लॉन्च के साथ अब X47 सीरीज में कुल 6 वेरिएंट्स उपलब्ध हो गए हैं। नया बेस वेरिएंट 2.49 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है और यह पहले वाले X47 Original से 15,000 सस्ता है।

क्या है नए बेस वेरिएंट में खास?

नए Ultraviolette X47 और X47 Original के बीच सबसे बड़ा अंतर कंपनी के Hypersense Radar System का नहीं होना है। यह एडवांस सेफ्टी सूट रियर कोलिजन वार्निंग, लेन-चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट और ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शनइन फीचर्स के साथ आता है। हालांकि, बेस वेरिएंट में यह रडार सिस्टम नहीं दिया गया है।

परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं

रडार सिस्टम हटने के बावजूद बाइक की परफॉर्मेंस में कोई कटौती नहीं की गई है।

Ultraviolette X47 स्पेसिफिकेशन
मोटर27kW इलेक्ट्रिक मोटर
टॉप स्पीड145 kmph
0-60 kmph2.8 सेकंड
बैटरी पैक7.1kWh
क्लेम्ड IDC रेंज211 किलोमीटर

सेफ्टी और फीचर्स

नए बेस वेरिएंट में भी कई प्रीमियम फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं:

डुअल-चैनल ABS

डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

हिल-होल्ड असिस्ट

पार्क असिस्ट

Wi-Fi और Bluetooth कनेक्टिविटी

राइडिंग मोड्स

ग्लाइड

कॉम्बेट

बैलिस्टिक

Ultraviolette X47 प्राइस लिस्ट

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत
X472.49 लाख
X47 Original2.64 लाख
X47 Original+3.09 लाख
X47 Recon3.59 लाख
X47 Recon+4.09 लाख
X47 Desert Wing4.59 लाख