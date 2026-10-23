इस दिवाली इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए Ultraviolette ने अपनी नई मोटरसाइकिल X-47 Venom लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत 2.65 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक बाइक में नया VX-100 प्लेटफॉर्म, 7 इंच की टचस्क्रीन, रडार आधारित सेफ्टी फीचर्स और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इसके बड़े बैटरी पैक वाले वेरिएंट के लिए कंपनी एक बार चार्ज करने पर 343 किलोमीटर तक की IDC रेंज का दावा करती है।

कंपनी के मुताबिक, शुरुआती कीमत पहले 5,000 ग्राहकों के लिए है। इसके बाद कीमतों में 35,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। बाइक की बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।

Ultraviolette X-47 Venom की कीमत कितनी है?

अल्ट्रावायलेट एक्स-47 वेनम को अलग-अलग बैटरी और वेरिएंट विकल्पों में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 2.65 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट की इंट्रोडक्टरी कीमत 4.12 लाख रुपये तक जाती है। ये कीमतें बेंगलुरु की एक्स-शोरूम कीमतें हैं।

वेरिएंट इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम कीमत X-47 Venom 2.65 लाख से 2.78 लाख X-47 Venom+ 3.15 लाख से 3.28 लाख X-47 Venom Recon 3.75 लाख से 3.88 लाख X-47 Venom Recon+ 4.00 लाख से 4.12 लाख

ये शुरुआती कीमतें शहर, वेरिएंट, चार्जर और रंग के हिसाब से अंतिम कीमत अलग हो सकती है।

343 किलोमीटर तक की रेंज, दो बैटरी विकल्प

नई एक्स-47 वेनम में 7.5 kWh और 11 kWh बैटरी के विकल्प मिलते हैं। कंपनी के अनुसार, 11 kWh बैटरी वाले वेरिएंट की IDC रेंज 343 किलोमीटर तक है, जबकि 7.5 kWh बैटरी वाले शुरुआती वेरिएंट की दावा की गई रेंज 227 किलोमीटर है।

155 km/h की टॉप स्पीड, 5.9 सेकंड में 100 की रफ्तार

अल्ट्रावायलेट एक्स-47 वेनम में कंपनी का नया यूवी लाइटफ्यूरी इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। इसकी अधिकतम पावर 30 kW यानी करीब 40 hp बताई गई है। कंपनी के दावों के मुताबिक, बाइक 0 से 60 km/h की रफ्तार 2.7 सेकंड और 0 से 100 km/h की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 155 km/h है।

इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में नया VX-100 प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पर बैटरी, मोटर और मोटर कंट्रोलर को नए सिरे से तैयार किया गया है, जिससे वजन कम करने और कूलिंग बेहतर बनाने में मदद मिली है।

12 kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट

नई इलेक्ट्रिक बाइक में 1.6 kW का ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है। इसके अलावा यह 12 kW तक की डीसी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। फास्ट चार्जिंग से चार्जिंग में लगने वाला समय कम हो सकता है, हालांकि वास्तविक समय चार्जर, बैटरी की स्थिति और तापमान पर निर्भर करेगा।

7 इंच की टचस्क्रीन और क्रूज कंट्रोल

अल्ट्रावायलेट एक्स-47 वेनम के फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 इंच की TFT टचस्क्रीन दी गई है। इसके अलावा वेरिएंट के हिसाब से मैप्लस आधारित नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट और रियर इंटीग्रेटेड डैशकैम, रियर कैमरा आधारित पार्क असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS और कनेक्टेड फीचर्स और सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं।

रडार से मिलेगी सेफ्टी में मदद

इस बाइक की एक प्रमुख खासियत कंपनी का यूवी हाइपरसेंस रडार सिस्टम है। इसमें 77 GHz का रियर रडार दिया गया है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह पीछे से आने वाले ट्रैफिक को 200 मीटर तक मॉनिटर कर सकता है।

इस सिस्टम में ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन बदलने में सहायता, ओवरटेक अलर्ट और पीछे से टक्कर के खतरे की चेतावनी जैसे फीचर्स शामिल हैं। खतरे की स्थिति में बाइक के हैजार्ड लैंप भी सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि, ये तकनीकें राइडर की सतर्कता और सुरक्षित ड्राइविंग का विकल्प नहीं हैं।

चार रंगों में मिलेगी बाइक

अल्ट्रावायलेट एक्स-47 वेनम को चार रंगों आफ्टरबर्नर येलो, टर्बो रेड, कॉस्मिक ब्लैक और स्टेलर व्हाइट में पेश किया गया है।