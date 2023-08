TVS X Top 5 Highlights: डिजाइन से लेकर परफोर्मेंस तक यहां जानें टीवीएस एक्स प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप 5 हाइलाइट्स

TVS X Premium Electric Scooter क्योंकि ये अपनी कंपनी के अलावा अपने सेगमेंट का भी सबसे ज्यादा कीमत वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके मुकाबले में फिलहाल कोई दूसरा ईवी नहीं है।

TVS X प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है।

