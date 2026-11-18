टीवीएस मोटर ने अपनी लोकप्रिय कम्यूटर बाइक टीवीएस स्टार सिटी प्लस (TVS Star City Plus) को भारतीय बाजार में बंद कर दिया है। कंपनी ने इस मॉडल को अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है और बाइक के बंद होने की पुष्टि भी की गई है। कम कीमत, बेहतर माइलेज और रोजमर्रा के सफर के लिए पहचानी जाने वाली इस बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत आखिरी बार 65,365 थी।

TVS Star City Plus क्यों बंद हुई?

टीवीएस स्टार सिटी प्लस को आखिरी बड़ा अपडेट पांच साल से भी पहले मिला था, जब इसे BS6 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप बनाया गया था। इसके बाद बाइक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। दूसरी ओर, टीवीएस रेडियन इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है और कंपनी के कम्यूटर बाइक सेगमेंट में मिलते-जुलते ग्राहकों को आकर्षित करती है।

स्टार सिटी प्लस के मुकाबले रेडियन की लोकप्रियता अधिक होने के कारण कंपनी ने अपनी कम्यूटर बाइक रेंज को व्यवस्थित करने के लिए यह कदम उठाया हो सकता है। हालांकि, इस फैसले के पीछे कंपनी की विस्तृत आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है।

TVS Star City Plus का इंजन और फीचर्स

टीवीएस स्टार सिटी प्लस को साल 2014 में पेश किया गया था। यह 110cc कम्यूटर बाइक उन लोगों के लिए बनाई गई थी, जिन्हें रोजाना ऑफिस आने-जाने और शहर में इस्तेमाल के लिए किफायती मोटरसाइकिल चाहिए थी।

फीचर जानकारी इंजन 109.7cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन कूलिंग एयर-कूल्ड अधिकतम पावर 8.2hp अधिकतम टॉर्क 8.7Nm गियरबॉक्स 4-स्पीड हेडलैंप LED इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेमी-डिजिटल चार्जिंग पोर्ट USB वेरिएंट ड्रम और डिस्क

इस बाइक में 109.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता था। यह इंजन 8.2hp की पावर और 8.7Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इसके साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया था।