अगर आप नया टीवीएस स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने स्कूटर पोर्टफोलियो की कीमतों को अपडेट कर दिया है, जिसमें कंपनी ने पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों सेगमेंट के कुछ मॉडल्स की कीमतों में इजाफा किया है। कीमतों में बदलाव के बाद टीवीएस जुपिटर, टीवीएस आईक्यूब और टीवीएस ऑर्बिटर जैसे लोकप्रिय मॉडल पहले की तुलना में महंगे हो गए हैं।

TVS स्कूटर की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई?

टीवीएस ने अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बदलाव किया है।

TVS Orbiter की कीमत में सबसे बड़ी 11 हजार तक बढ़ोतरी देखने को मिली है।

TVS iQube के कुछ वेरिएंट अब करीब 10 हजार रुपये तक महंगे हो गए हैं।

TVS Jupiter के कुछ वेरिएंट की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है।

TVS Raider समेत कंपनी के कुछ अन्य दोपहिया मॉडल्स की कीमतों में भी बदलाव किया गया है।

TVS Jupiter हुआ महंगा

टीवीएस जुपिटर देश के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फैमिली स्कूटरों में शामिल है। कंपनी ने इसके कुछ वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिसमें पहले भी जुपिटर 110 की कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसमें अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में वृद्धि हुई थी।

TVS iQube Electric Scooter भी हुआ महंगा

इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस आईक्यूब कंपनी का प्रमुख मॉडल है। इसके कुछ टॉप वेरिएंट की कीमत में करीब 10,400 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। iQube में मिलने वाले प्रमुख फीचर्स में डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी, लंबी रेंज वाले बैटरी विकल्प और ऐप बेस्ड फीचर्स शामिल हैं।

TVS Orbiter की कीमत में सबसे ज्यादा बदलाव

टीवीएस ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके दाम में करीब 13,580 रुपये तक का इजाफा हुआ है।

TVS Ntorq 125 ग्राहकों को राहत

जहां कंपनी ने कई मॉडल्स के दाम बढ़ाए हैं, वहीं टीवीएस एनटॉर्क 125 के कुछ वेरिएंट की कीमतों में कटौती की गई है। कंपनी ने इस स्पोर्टी स्कूटर को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कीमतों में कमी की है। Ntorq 125 की खास बातों में इसका स्पोर्टी डिजाइन, 125cc इंजन, युवाओं में लोकप्रिय होना और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल हैं।

TVS ने कीमतें क्यों बढ़ाईं?

कंपनियां आमतौर पर इन कारणों से वाहन कीमतों में बदलाव करती हैं, जिसमें उत्पादन लागत में बदलाव, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, फीचर्स और टेक्नोलॉजी अपडेट और बाजार की परिस्थितियां शामिल होती हैं। हालांकि, टीवीएस ने इस कीमत संशोधन के लिए कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया है।

ग्राहकों पर क्या होगा असर?

कीमत बढ़ने से नए खरीदारों के लिए स्कूटर खरीदने का बजट थोड़ा बढ़ सकता है। खासतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में हजारों रुपये की बढ़ोतरी का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। अगर कोई ग्राहक TVS स्कूटर खरीदने की योजना बना रहा है तो उसे नई कीमतों के साथ अपने बजट की तुलना करनी चाहिए।

Jansatta Automobile Expert Conclusion

टीवीएस मोटर ने अपने कई स्कूटरों की कीमतों में बदलाव किया है, जिसमें जुपिटर, आईक्यूब और ऑर्बिटर जैसे मॉडल महंगे हो गए हैं, जबकि एनटॉर्क125 की कीमतों में कटौती की गई है। ऐसे में स्कूटर खरीदने से पहले ग्राहक को अपडेटेड प्राइस और वेरिएंट की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।