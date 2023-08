Bike Finance Plan: बस 10 हजार देकर आपका हो सकता है धांसू माइलेज वाली TVS Radeon का टॉप मॉडल, जानें कितनी देनी होगी मंथली EMI

TVS Radeon Top Model की दिल्ली में शुरुआती कीमत 79,844 रुपये (एक्स शोरूम) है जिसे इस आसान प्लान के साथ बिना 92 हजार खर्च किए खरीदा जा सकता है।

TVS Radeon के टॉप मॉडल में कंपनी ने फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक और रियर व्हील में ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन दिया है।

