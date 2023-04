TVS Apache RTR 200 4V Vs Bajaj Pulsar NS200 Compare: कीमत, इंजन, माइलेज और टॉप स्पीड में कौन है बेहतर स्पोर्ट्स बाइक, जानें यहां

TVS Apache RTR 200 4V Vs Bajaj Pulsar NS200 दोनों ही स्पोर्ट्स सेगमेंट की पॉपुलर बाइक हैं जो पिछले कई साल से इस सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं।

Apache RTR 200 4V और Pulsar NS200 में बस एक चीज समान है और वो है इनकी कीमत।

Sports Bike सेगमेंट टू व्हीलर सेक्टर का पॉपुलर सेगमेंट है जिसमें आने वाली बाइकों को डिजाइन, स्पीड और इंजन के चलते युवाओं के बीच काफी पसंद किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में मौजूद 200cc इंजन वाली उन दो बाइकों के बारे में जो अपने स्टाइल और स्पीड के चलते मार्केट में लंबे वक्त से मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। बाइक कंपेयर रिपोर्ट में आज हमारे पास है TVS Apache RTR 200 4V Vs Bajaj Pulsar NS200 स्पोर्ट्स बाइक जिसमें आप जानेंगे इन दोनों की कीमत, इंजन, माइलेज की डिटेल जिसके बाद आप अपने लिए सही विकल्प को खरीद सकेंगे। TVS Apache RTR 200 4V Vs Bajaj Pulsar NS200: Price टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी की शुरुआती कीमत 1.40 लाख रुपये से शुरू होकर 1.45 लाख रुपये तक जाती है जबकि बजाज पल्सर एनएस 200 की कीमत 1.41 लाख रुपये से शुरू होकर 1.47 लाख रुपये तक जाती है। शुरुआती कीमत के आधार पर दोनों बाइक एक समान हैं लेकिन टॉप मॉडल में जाने पर टीवीएस अपाचे करीब 2 हजार रुपये सस्ती है। TVS Apache RTR 200 4V Vs Bajaj Pulsar NS200: Engine टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 में कंपनी ने 197.75 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है जो 20.82 पीएस की पावर और 17.25 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। बजाज पल्सर एनएस 200 की बात करें तो इसमें सिंगल सिलेंडर वाला 199 सीसी का इंजन दिया गया है जो 24.5 पीएस की पावर और 18.74 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। दोनों बाइकों के इंजन देखने पर पता चलता है कि बजाज पल्सर एनएस 200 का इंजन टीवीएस अपाचे के इंजन से थोड़ा बेहतर है जो पावर और पीक टॉर्क ज्यादा जनरेट करता है। TVS Apache RTR 200 4V Vs Bajaj Pulsar NS200: Mileage माइलेज को लेकर टीवीएस मोटर का दावा है कि ये स्पोर्ट्स बाइक 37 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है जबकि बजाज ऑटो दावा करती है कि पल्सर एनएस 200 की माइलेज 40.48 किलोमीटर प्रति लीटर है। दोनों कंपनियों के दावे को सही माना जाए तो बजाज पल्सर की माइलेज टीवीएस अपाचे से 3 किलोमीटर ज्यादा है। TVS Apache RTR 200 4V Vs Bajaj Pulsar NS200: Speed टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी की टॉप स्पीड 127-128 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि पल्सर एनएस 200 की टॉप स्पीड 136 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां टॉप स्पीड के मामले में बजाज पल्सर अपनी विरोधी टीवीएस अपाचे से 8 किलोमीटर प्रति घंटा आगे है। Jansatta Expert Opinion TVS Apache RTR 200 4V Vs Bajaj Pulsar NS200 में दोनों बाइक कीमत के मामले में एक समान हैं जबकि इंजन, माइलेज और टॉप स्पीड के मामले में बजाज पल्सर एनएस 200 अपने विरोधी टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी से थोड़ी बेहतर नजर आती है। https://www.jansatta.com/blank.html

