TVS Apache RTR 160 Vs Bajaj Pulsar N160 में कौन है कीमत, माइलेज, इंजन और ब्रेकिंग में बेहतर विकल्प, जानें यहां

Sports Bike Compare Report में आज जान लीजिए TVS Apache RTR 160 Vs Bajaj Pulsar N160 की कंप्लीट डिटेल, जिसके बाद आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से सही विकल्प खरीद सकेंगे।

TVS Apache RTR 160 Vs Bajaj Pulsar N160 ब्रेकिंग के मामले में काफी हद तक समान हैं।

Sports Bike Segment में एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक काफी बड़ी संख्या में मौजूद है जिसमें टीवीएस मोटर्स से लेकर बजाज ऑटो तक की बाइक शामिल हैं। जिसमें हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट की दो पॉपुलर बाइकों के बारे में जो अपने डिजाइन, इंजन, स्पीड और माइलेज के लिए पसंद की जाती हैं। Sports Bike Compare Report में आज हम बात कर रहे हैं TVS Apache RTR 160 Vs Bajaj Pulsar N160 जिसमें आप जानेंगे इन दोनों बाइक की कीमत, इंजन, माइलेज सहित कंप्लीट डिटेल। TVS Apache RTR 160 Vs Bajaj Pulsar N160 कीमत किसकी है कम ? टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की शुरुआती कीमत 1.18 लाख रुपये है जो इसके टॉप मॉडल में जाने पर 1.25 लाख रुपये हो जाती है। बजाज पल्सर एन 160 की कीमत 1.23 लाख रुपये से शुरू होती है जो टॉप मॉडल में जाने पर 1.30 लाख रुपये हो जाती है। कीमत के मामले में टीवीएस अपाचे अपनी विरोधी बजाज पल्सर से करीब 5 हजार रुपये सस्ती है। TVS Apache RTR 160 Vs Bajaj Pulsar N160 इंजन किसका बेहतर ? बजाज पल्सर एन 160 में कंपनी ने 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है जो 16 पीएस की पावर और 14.65 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में 159.7 सीसी का इंजन दिया गया है जो 16.04 पीएस की पावर और 13.85 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ भी 5 स्पीड गियरबॉक्स को दिया गया है। दोनों बाइक के इंजन की पावर और पीक टॉर्क देखने पर पता लगता है कि बजाज पल्सर का इंजन अपनी विरोधी टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 के इंजन से काफी बेहतर है। Also Read POCO X4 Pro स्मार्टफोन से भी कम कीमत पर यहां मिल रही है Hero Super Splendor, जानें क्या है डील TVS Apache RTR 160 Vs Bajaj Pulsar N160 माइलेज में कौन है आगे ? टीवीएस अपाचे आरटीआर की माइलेज को लेकर कंपनी दावा करती है कि ये बाइक 47 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है जबकि बजाज ऑटो पल्सर एन 160 से 59.11 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज का दावा करती है। दोनों कंपनियों के दावों को सही माना जाए तो बजाज पल्सर एक लीटर पेट्रोल पर टीवीएस अपाचे से 12 किलोमीटर ज्यादा चलती है। Also Read Royal Enfield Classic 350 के दाम में यहां मिल रही है Certified Maruti Dzire, पढ़ें कंप्लीट ऑफर TVS Apache RTR 160 Vs Bajaj Pulsar N160 ब्रेकिंग किसकी बेहतर ? बजाज पल्सर एन160 में कंपनी ने डबल डिस्क ब्रेक लगाया है जिसके साथ डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को जोड़ा गया है जबकि टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में कंपनी ने डबल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल एबीएस लगाया है। ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में बजाज पल्सर एन160, अपनी विरोधी टीवीएस अपाचे से एबीएस के मामले में ज्यादा बेहतर है।

