Rannvijay Singha ने खरीदा Ultraviolette F77 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक का लिमिटेड एडिशन, जानें कीमत से लेकर रेंज तक पूरी डिटेल

TV host Rannvijay Singha ने Ultraviolette F77 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक का जो लिमिटेड एडिशन खरीदा है कंपनी उसकी सिर्फ 77 यूनिट ही बनाएगी, जिसमें से 16वीं बाइक रनविजय को मिली है।

Ultraviolette F77 Limited Edition को कंपनी ने तीन वेरिएंट के साथ मार्केट में पेश किया है।

पढ़ें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram