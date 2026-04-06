ब्रिटिश टू-व्हीलर कंपनी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अपनी नई बाइक ट्रैकर 400 (Tracker 400) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि इस बाइक को भारत के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 349cc इंजन के साथ उतारा गया है, जिससे यह कम टैक्स स्लैब का फायदा उठा सके। इसकी शुरुआती कीमत 2.46 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है।

Triumph Tracker 400: क्या है खास?

ट्रायम्फ ट्रैकर 400 में नया 349cc डाउनसाइज्ड इंजन दिया गया है, जो 40 एचपी की पावर और 32 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है, इस इंजन के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। इसके अलावा बाइक का फ्लैट-ट्रैक इंस्पायर्ड डिजाइन और दोनों पहियों पर 17-इंच व्हील्स इसे खास बनाते हैं।

Triumph Tracker 400: इंजन और परफॉर्मेंस

Triumph Tracker 400 में दिया गया 349cc इंजन पुराने 399cc प्लेटफॉर्म पर आधारित है। कम डिस्प्लेसमेंट के चलते अब यह बाइक 18% टैक्स ब्रैकेट में आती है, जबकि पहले यह 40% टैक्स श्रेणी में थी। इस इंजन में कंपनी ने बोर को समान रखते हुए स्ट्रोक को छोटा किया है।

Triumph Tracker 400: कीमत और पोजिशनिंग

ट्रायम्फ स्पीड 400 से 14,000 रुपये ज्यादा है और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 से 14,000 रुपये कम है। इस तरह यह बाइक ट्रायम्फ की 400cc रेंज के बीच का ऑप्शन बनाने सामने आई है।

Triumph Tracker 400: फीचर्स और हार्डवेयर

17-इंच फ्रंट और रियर व्हील

MRF REVZ FD1 टायर्स

USD फ्रंट फोर्क और मोनोशॉक सस्पेंशन

वजन: 181kg (Speed 400 से 2kg ज्यादा)

Triumph Tracker 400: डिजाइन और लुक

ट्रैकर 400 का डिजाइन पूरी तरह फ्लैट-ट्रैक रेसिंग से प्रेरित है, जिसमें बॉक्सी फ्यूल टैंक, फ्लाईस्क्रीन, नंबर बोर्ड स्टाइल पैनल, कलर-कोडेड सीट काउल, LED टेललाइट जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है। यह बाइक तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें व्हाइट-रेड, येलो-ब्लैक और ब्लैक-रेड का ऑप्शन शामिल हैं।