ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने अपनी हाल ही में लॉन्च की गई 350cc मोटरसाइकिल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने 1 जून से पहले ही अपनी नई कीमतें अपडेट कर दी हैं। इस प्राइस हाइक के बाद स्पीड 400, स्पीड टी4, स्क्रैम्बलर 400 एक्ससी और थ्रक्सटन 400 अब पहले से 2,000 से 5,000 तक महंगी हो गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी स्क्रैम्बलर 400 एक्ससी और थ्रक्सटन 400 की कीमतों में हुई है, जिन्हें अब खरीदने के लिए ग्राहकों को 5,000 ज्यादा खर्च करने होंगे।

Triumph Speed 400 और Speed T4 की नई कीमतें

कंपनी ने स्पीड 400 की कीमत में 2,000 की बढ़ोतरी की है। अब यह बाइक ₹2.34 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) में उपलब्ध होगी। वहीं स्पीड T4 की कीमत में 4,000 का इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1.99 लाख हो गई है।

यह स्पीड टी4 की पहली प्राइस रिविजन है, जिसमें खास बात यह है कि जीएसटी 2.0 के तहत 350cc प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के बाद यह मॉडल पहले कीमत कटौती से बचा हुआ था।

Scrambler 400 XC और Thruxton 400 सबसे ज्यादा महंगी

थ्रक्सटन 400 और स्क्रैम्बलर 400 एक्ससी दोनों की कीमतों में 5,000 की बढ़ोतरी की गई है।

थ्रक्सटन 400 की नई कीमत: 2.70 लाख

स्क्रैम्बलर 400 XC की नई कीमत: 2.94 लाख

दोनों कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस में भी बदलाव

नई 350cc रेंज में इंजन आउटपुट भी पहले के मुकाबले कम किया गया है।

Speed T4

पावर: 29hp

टॉर्क: 31Nm

पहले 399cc इंजन:

पावर: 31hp

टॉर्क: 36Nm

Speed 400 और Scrambler 400 XC

पावर: 37hp

टॉर्क: 32Nm

पहले:

पावर: 40hp

टॉर्क: 37.5Nm

Thruxton 400

पावर: 40hp

टॉर्क: 32Nm

यह आउटपुट नए Tracker 400 के बराबर है।

Triumph 350cc बाइक्स की पुरानी और नई कीमतें

मॉडल पुरानी कीमत नई कीमत

Speed T4 1.95 लाख 1.99 लाख

Speed 400 2.32 लाख 2.34 लाख

Scrambler 400 XC 2.89 लाख 2.94 लाख

Thruxton 400 2.65 लाख 2.70 लाख

(सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली)

Tracker 400 और Scrambler 400 X की कीमतों का इंतजार

फिलहाल कंपनी ने Tracker 400 और Scrambler 400 X की नई कीमतें अपनी वेबसाइट पर अपडेट नहीं की हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इन मॉडलों की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।