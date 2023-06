Toyota Urban Cruiser Hyryder waiting period: 18 महीने तक पहुंचा टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर का वेटिंग पीरियड, जानें कीमत, इंजन और राइवल्स की डिटेल

Toyota ने इस मिड साइज एसयूवी को पिछले साल भारतीय बाजार में उतारा था जिसके साथ कंपनी स्ट्रांग और माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प देती है।

Toyota की इस मिड साइज एसयूवी का मुकाबला, मारुति सुुजुकी ग्रैंड विटारा और हुंडई क्रेटा के साथ होता है।

