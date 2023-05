Toyota ने फिर बढ़ाए Urban Cruiser Hyryder के दाम, यहां वेरिएंट के हिसाब से नई और पुरानी कीमत की कंप्लीट डिटेल

Toyota Urban Cruiser Hyryder की कीमतों में कंपनी इससे पहले फरवरी में इजाफा कर चुकी है।

Toyota Urban Cruiser Hyryder के पेट्रोल, हाइब्रिड और सीएनजी तीनों वेरिएंट की कीमतों में इजाफा किया गया है।

Toyota Kirloskar Motor ने जुलाई 2022 में ऑल-न्यू अर्बन क्रूजर हाई राइडर एसयूवी पेश की है। इस मिड साइज एसयूवी की कीमत में कंपनी ने पहली बढ़ोतरी फरवरी में की थी जिसके बाद अब मई 2023 में कंपनी ने दूसरी बार इसकी कीमत में इजाफा किया है। टोयोटा ने इस एसयूवी की कीमत में जो बढ़ोतरी की है वो 60 हजार रुपये तक है। टोयोटा मोटर्स ने इस एसयूवी की कीमत में जो 60 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है वो इसके इसके वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप ऑल न्यू अर्बन क्रूजर हाई राइडर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए इस एसयूवी के सभी वेरिएंट की नई और पुरानी कीमतों की कंप्लीट डिटेल। Toyota Hyryder petrol and hybrid: नई बनाम पुरानी कीमत Hyryder variant New price Old price Difference E Rs 10.73 lakh Rs 10.48 lakh Rs 25,000 S Rs 12.48 lakh Rs 12.28 lakh Rs 20,000 S AT Rs 13.68 lakh Rs 13.48 lakh Rs 20,000 G Rs 14.36 lakh Rs 14.34 lakh Rs 2,000 G AT Rs 15.56 lakh Rs 15.54 lakh Rs 2,000 V Rs 15.91 lakh Rs 15.89 lakh Rs 2,000 V AT Rs 17.11 lakh Rs 17.09 lakh Rs 2,000 V AWD Rs 17.21 lakh Rs 17.19 lakh Rs 2,000 S Hybrid Rs 16.21 lakh Rs 15.61 lakh Rs 60,000 G Hybrid Rs 18.24 lakh Rs 17.99 lakh Rs 25,000 V Hybrid Rs 19.74 lakh Rs 19.49 lakh Rs 25,000 Hyryder variant Toyota Hyryder CNG: नई बनाम पुरानी कीमत Variant New price Old price Difference S CNG Rs 13.43 lakh Rs 13.23 lakh Rs 20,000 G CNG Rs 15.31 lakh Rs 15.29 lakh Rs 2,000 Toyota Hyryder CNG Also Read Top 5 Affordable SUVs Under 10 Lakh: 10 लाख में मिलने वाली टॉप 5 एसयूवी, जो देती हैं डिजाइन, फीचर्स और पावर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन जैसा कि उपरोक्त तालिकाओं में देखा जा सकता है, टोयोटा अर्बन क्रूजर हैदर की कीमतों में वैरिएंट के आधार पर 60,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत अब 10.73 लाख रुपये से 19.74 लाख रुपये है, जबकि सीएनजी वेरिएंट 13.43 लाख रुपये से 15.31 लाख रुपये के बीच एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध होंगे। Also Read Toyota Innova Crysta Diesel Launch: टोयोटा ने लॉन्च किया इनोवा क्रिस्टा डीजल वेरिएंट, जानें वेरिएंट के हिसाब से कीमतों की डिटेल Toyota Hyryder: इंजन और गियरबॉक्स टोयोटा अर्बन क्रूजर हैडर को पावर देने वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है जिसमें मजबूत हाइब्रिड तकनीक है, जिसे ई-सीवीटी के साथ जोड़ा गया है। इसका संयुक्त उत्पादन 114 बीएचपी पर रेट किया गया है और 27.97 kmpl का माइलेज देने का दावा किया गया है। SUV में 100 bhp 1.5-लीटर पेट्रोल यूनिट भी मिलती है जो वैकल्पिक AWD के साथ 5-स्पीड MT और 6-स्पीड AT के साथ आती है। इसमें बायो फ्यूल सीएनजी वेरिएंट भी हैं।

